Ankara'da 62 kamu konutu satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ve Çankaya ilçelerinde bulunan 62 kamu konutu 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak.

İhaleler Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda 29-31 Ağustos ve 1 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kale Emlak ve Anıt Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra, ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

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