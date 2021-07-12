Ankara'da Hazine'ye ait 55 arsa satılacak
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Seymen Emlak Müdürlüğü arazi satış ihalesi düzenliyor.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Seymen Emlak Müdürlüğü arazi satış ihalesi düzenliyor.
Akyurt, Çubuk, Kahramankazan ve Pursaklar ilçelerinde bulunan ve ilanda konum, mevki, yüzölçümleri belirtilmiş arsaların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacak.