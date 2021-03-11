Ankara'da içme suyu şebeke hattı yapım işi ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, Şereflikoçhisar İlçe Merkezi İle Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar yapım işini ihale ediecek. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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