Ankara'da Katar Milli Günü kutlandı

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan programa Bakan Soylu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Soylu, milli gün dolayısıyla Katar Devletini ve halkını tebrik ederek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu dostluk ve işbirliğinin önemine değindi.

Katar'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda uluslararası organizasyonu başarılı şekilde icra ettiğini belirten Soylu, Türk Polis Teşkilatından yaklaşık 2 bin 300 görevli ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden personelin yaklaşık 3 aydır Katar'da güvenlik desteği verdiğini söyledi.

Soylu, Katar'ı tebrik ederek, "Milyonlarca insana ev sahipliği yapıp bütün dünya kupaları içerisinde en az olayın yaşandığı, huzur, kardeşlik, spor centilmenliği içerisinde gerçekleştirdiği bir turnuvayı başarılı şekilde organize ettikleri için tebrik ediyorum ve kutluyorum." ifadelerini kullandı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Kur'an-ı Kerim'in mesajının iletildiği törenin olağanüstü olduğunu ifade eden Soylu, "2023'te Cumhuriyet'imizin 100. yılının yanı sıra Türkiye-Katar diplomatik ilişkilerinin de 50. yılını kutlayacak olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Bu yıl dönümünün, ikili ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi ve kardeşliğimizi vurgulayan ortak etkinlikler için de güzel bir vesile teşkil edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Katar'ın milli günü için tebrik ve selamlarını ileterek, final maçında Arjantin ve Fransa'ya başarılar diledi.

"Türkiye ile vizyonumuz birçok durumda birleşmiştir"

Büyükelçi Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki yakın ilişkilere değinerek, şunları söyledi:

"Türkiye ile vizyonumuz birçok durumda birleşmiştir. Bugün Türk kardeşlerimizle milli günün yıl dönümünü ve FIFA Dünya Kupası - Katar 2022'nin bitişini kutlarken şüphesiz ki ikili ilişkilerin mükemmelliği, bu şampiyonanın Türkiye'de ve bazı dost ülkelerde gördüğü popüler karşılamaya yansımış ve bu da bizimle birlikte Dünya Kupası'nın ve başarısının güvence altına alınmasına katkıda bulunmuştur."

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına ilişkin değerlendirmesinde Al Sani, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şampiyonayı organize etme başarısı sayesinde organizasyonel, güvenlik ve ekonomik yeteneklerini gösterebilmiş, kültürünü ve otantik değerlerini tanıtabilmiş ve açılıma, diğerinin farklılıklarına saygı duymaya ve onları kabullenmeye dayalı ideolojisini kanıtlamıştır. İşte bu da onun diğerlerini bir araya getirmede ve gıda ile enerji güvenliği krizi gibi küresel krizlere yanıt vermede güvenilir ve tanınmış bir uluslararası ortak olarak küresel rolüyle tutarlı olduğunu ortaya koymaktadır."

Al Sani, Türkiye ile Katar'ın daha fazla yakınlaşması, güvenlik, kalkınma ve istikrar temennisinde bulunarak, Dünya Kupası'nı kazanacak takımı da tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, Büyükelçi Al Sani, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, Dünya Kupası şeklindeki pastayı birlikte kesti.