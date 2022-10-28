Ankara'da konut alanları satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait / Maliye Hazinesinin hissedar olduğu, satış yetkisi Belediyeye ait 11 adet arsayı, 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklifle satacak.

Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde bulunan konut alanı nitelikli arsaların satış ihalesi, 10 Kasım 2022 tarihinde Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce yapılacak.

Satış şartnamesi en geç ihale günü saat 11.00’e kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü'nde görülebilir ve alınabilir.

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