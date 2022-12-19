Ankutsan, Anadolu 500'de 105'inci sıraya yerleşti

Kurulduğu 2002 yılından beri yıldır tüm sektörlerin ihtiyacına uygun yenilikçi ve sürdürülebilir ambalaj çözümleri sunan Ankutsan; sürekli artan yatırımları, üstün hizmet ve kalite anlayışıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Yüzde yüz yerli sermaye ile Antalya’da kurulduğu günden bugüne yaptığı sürekli yatırımlarla oluklu mukavva sektöründe “en fazla yatırım yapan şirket” konumunu koruyan Ankutsan; hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Anadolu kaplanı Ankutsan

Oluklu mukavva kutu sektörünün lider gücü Ankutsan; Merkezi İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde olan şirketlerin yer aldığı Anadolu 500 listesinde bu yıl da başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ekonomist Dergisi ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğinde, 2021 verilerine göre düzenlenen ‘’Anadolu’nun En Büyük 500 şirketi‘’ araştırmasında; bir önceki yıla kıyasla 26 sıra yükselerek en büyük 105. şirket oldu. Kurulduğu Antalya’dan yükselerek; Mersin, Ankara, Adana ve Tekirdağ olmak üzere Türkiye’nin farklı illerindeki tesislerinde üstün teknoloji ile üretim yapan Ankutsan; Anadolu’nun yükselen gücü ve ülkemizin yıldız şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. İhracatta da sektöründe açık ara lider olan Ankutsan; ülkemizin bayrağını tüm dünyada gururla dalgalandırıyor.

Dev yatırım

Anadolu’nun en büyük 105’nci şirketi olan Ankutsan, 70 milyon avro yatırım yaptığı Adana’daki yeni fabrikasının çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bu yatırımla birlikte Adana’daki 2. Kağıt fabrikasını açacak olan Ankutsan, yeni fabrikasını 2023 yılı son çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor. Yeni fabrikasıyla birlikte, oluklu mukavva kutu ve levha üretimi için ihtiyaç duyduğu tüm hammaddeyi kendi üretecek olan Ankutsan, en ileri teknoloji donanımıyla kurduğu yeni tesisi ile sektöründe dev bir adım atıyor.

"Durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz"

Anadolu 500 sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankutsan CEO’su Deniz Erdoğan; ülkemizin ekonomisine katma değer sağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Deniz Erdoğan, “Yüzde 100 yerli sermaye yapımızla Anadolu’dan tüm dünyaya açılan bir üretici şirketiz. Ürettiğimiz nitelikli oluklu mukavva kutu çözümlerini 5 kıtada 60’tan fazla ülkedeki müşterilerimizle buluşturuyoruz. Anadolu’nun en büyük şirketlerinin açıklandığı bir listede her yıl düzenli olarak yükseliyor olmamız açıkçası bizim için anlamlı bir gurur kaynağı. Biz gücümüzü Anadolu’dan ve Anadolu insanından alıyoruz. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; yarattığımız bu güzel değerleri ancak ve ancak emekle daha ileriye taşıyabiliriz” dedi.