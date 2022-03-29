Anot’tan Eskişehir’e tam entegre yeni fabrika yatırımı

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Anot Group Genel Müdürü Eray Gönenli, grup bünyesindeki 5 şirketten biri olan Anot Plastik için; başta beyaz eşya olmak üzere havacılık, otomotiv, makine, elektronik ve elektrik sektörlerine plastik parça ve kalıp imalatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Grubun diğer şirketlerinden olan Anot Otomasyon ve Anot Mekatronik&Robotik ile de geniş bir yelpazede hem yurtiçine hem de yurtdışına endüstriyel otomasyon ürün satışı ve anahtar teslim mekatronik ve robotik projeler yaptıklarını anlatan Gönenli, şirketlerinin ayrıca geçen yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından “en yüksek katma değerli ihracat ödülüne” layık görüldüğünü ifade etti.

Üretimi akıllı, yalın ve esnek hale getirecek



Eray Gönenli, artan müşteri talebini karşılamak, ihracatı ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak için Eskişehir OSB’de 16 bin 500 metrekare fabrika yatırımı ile birlikte toplamda 22 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti: “Yeni üretim tesisimizi tam entegre fabrika olarak tasarladık. Binanın bütün otomasyonunu Siemens scada sistemi ile tek ekrandan kontrol edilebilir şekilde olacak. Hem makine parkurumuzu yeniledik hem de kapasitemizi artırdık.

2021 yılının ikinci yarısında üretimin bir kısmının çalışmaya başladığı yeni fabrikamızı 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 100 devreye almayı planlıyoruz. Fabrikayı scada sistemi ile tek bir ekrandan kontrol ederek, gerekli müdahaleleri sağlayıp hem verimliliği hem de esnekliği sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Burayı sadece bir üretim merkezi olarak değil, müşterilerimize ne ürettiğimizi sergileyecek bir showroom mantığı ile tasarladık. Sadece üretimde değil istihdamda da ciddi bir artış planlıyoruz.”

Suyu yağmurdan, enerjisi güneşten olacak



Çevreci özelliklerde tasarlanan fabrikanın, tesiste ihtiyaç duyulan elektriği güneşten, suyunu ise yağmurdan karşılayacağını anlatan Gönenli, “Önümüzdeki yıl GES yatırımı yapmayı düşünüyoruz. Yağmur suyu için yer altına depolar kurduk. Depolanan sular arıtılarak sulama, temizlik ve içme suyu olarak kullanılacak. Kurduğumuz su soğutmalı sistem sayesinde enerji tüketimi açısından avantaj sağlayacağız. Hedefimiz yeşil bina derecelendirme sertifikası olan LEED sertifikasını alabilmek” ifadelerini kullandı. Yeni tesislerinin ‘tam entegre’ ve ‘çevreci’ olmasının yanı sıra aynı zamanda sosyal bir bina da olacağını aktaran Gönenli, tesis içerisine inşa edilen sosyal alanlar ile çalışanlarına keyif ve huzurla çalışabilecekleri bir ortam sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.