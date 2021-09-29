ANSİAD Başkanı Akıncı: MB tasarruf ve yabancı yatırımcının TL’den kaçmasına yol açtı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 23 Eylül 2021 tarihli toplantısında politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e indirmesini değerlendirdi. Akıncı, şunları kaydetti.

‘’Zaman kaybetmek yerine uzun vadede sürdürülebilir büyüme için gerekli olan düşük enflasyon veya fiyat istikrarına nasıl kavuşacağımızı konuşmalıyız. Bu konu döviz kurlarında yaklaşık yüzde 6 artışa yol açmış, Türkiye risk primi olarak bilinen CDS 360’dan 400’e çıkmış, böylece kamunun ve bankaların yurtdışından borçlanmalarının maliyeti artmıştır.’’

-MB, tasarruf sahipleri ve yabancı yatırımcının kaçmasına yol açtı

Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarında politika değişikliklerinin aylar süren sözlü yönlendirmelerle para piyasasını hazırladığına vurgu yapan Akıncı, şöyle devam etti.‘’TCMB ise PPK toplantısından bir süre önce enflasyonla ilgili politika referanslarını değiştirdiğini açıklayarak geçtiğimiz hafta para piyasasının genel olarak beklemediği bir indirime gitmiş, enflasyonla mücadele mesajlarını da büyük çapta değiştirmiştir. Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda çekirdek enflasyon göstergelerinde gerileme beklentisi muhtemel. Bununla birlikte TUİK tarafından açıklanan çekirdek enflasyon ile kamuoyunun algıladığı enflasyon arasındaki fark halen yüksektir ve yüksek enflasyon algısı devam etmektedir. Bu algı devam ederken beklenmedik faiz indirimleri yapılması, Merkez Bankası bağımsızlığına olan güveni iyice azaltıcı etki yaparak tasarruf sahiplerinin ve yabancı yatırımcının TL’den kaçmasına, döviz kurunda ve tahvil faizlerinin yükselmesine yol açmaktadır.” Pandemiye bağlı tedarik sıkıntılarının, mal darlıklarının ve küresel enflasyonun dünyada halen yaşandığına dikkat çeken Akın Akıncı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

“Küresel ekonomide enerji maliyetleri artışı ve parasal daralma beklentileri varken faiz indirimleri için Ekim veya Kasım ayı toplantılarının beklenmemiş olmasıyla Türkiye ekonomisinin ne kazandığını Merkez Bankamızın kamuoyuna anlatması gerekir. Enflasyon artışının temel kaynağı maliyetlerin yükselmesine neden olan kur artışıdır. İkinci aşamada enflasyon beklentilerinin değişmesi kalıcı enflasyona neden olmaktadır. Kısa dönemli arz ve talep dengesizlikleri ikincil bir faktördür. Bu gerçeklere rağmen Merkez Bankası politikasında 2018 yılından bu yana aynı tartışmaları yaşamamız yatırım ortamını olumsuz etkilemektedir.’’

-Enflasyonun tek nedeni marketler olamaz

Son günlerde marketlerin enflasyonun nedeni olarak tartışılmasının garip olduğunu anlatan ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “Zincir marketlerin piyasa hakimiyetleri Rekabet Kurumu’nun konusu olup önceki yıllarda Kurum tarafından ele alınmış ve incelenmiştir. Zorunlu mal satan tekel konumundaki firmalar haricinde hiçbir firma satışlarının düşmesine neden olacak iradi fiyat artışını tercih etmez” dedi. Fiyat artışlarının Rekabet Kurumu’nun konusu olduğunu ve kalıcı enflasyon üzerinde belirleyici olmadığına dikkat çeken Akıncı, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Enflasyonun düşük olduğu geçmiş yıllarda da piyasada zincir marketlerin var olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde e-ticaret fiyat şeffaflığının artmasını sağlamış ve marketlerin pazar gücünü sınırlandırmıştır. En çok yakınılan gıda enflasyonu konusunda ise perakende ticarette semt pazarlarının payının halen yüksek olduğu bilinmektedir” diye konuştu. Bu tür konuşarak zaman kaybetmek yerine uzun vadede sürdürülebilir büyüme için gerekli olan düşük enflasyon ve fiyat istikrarının konuşulması gerektiğinin altını çizen Başkan Akıncı, “Bu ortamda serbest piyasa ekonomisiyle bağdaşmayan tartışma ve uygulamaların hukuka güveni, yatırımcı güvenini azaltmaktan başka faydası olmayacağına dikkat edilmelidir.”