ANSİAD’dan ATSO  başkan adaylarına ‘Kamplaştırmayın’ uyarısı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - ANSİAD Başkanı Akın Akıncı yaptığı açıklamada, ATSO seçiminin Antalya’ya yakışır bir şekilde gerçekleşmesi temennisinde bulundu. 140 yıllık mazisiyle bölgenin önemli bir sivil toplum dinamiği olan ATSO seçimlerinin kente hayırlı olmasını dileyen Akıncı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

‘’Köklü kurumsal kültürü ve şeffaf, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla hareket eden ATSO’ya teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ortak akıl ve kurumsal iş birlikleriyle bugüne kadar birçok projede birlikteliğimizin olduğu bir kurum, bu noktada sürdürülebilirliğin sağlanması adına bizler için de bu seçim süreci çok değerli.”

Tüm farklılıkların, gelişen ve ilerleyen bir Antalya yolunda birleşmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, şunları kaydetti.

“Kamplaşmadan, ötekileştirmeden ve kentin çıkarlarını ön planda tutarak projelerin yarıştığı bir seçim sürecini görmek hepimizi mutlu edecektir. Ticaret ve sanayi odalarının üye menfaatlerini ve mesleki faaliyetleri ilerletmek, kolaylaştırmak için hareket etmesi gereklidir. Üye ilişkilerinde güveni tesis etmenin ötesinde kentin, ülkenin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı koyma sorumluluğu her zaman devam etmelidir.”

Girişimciliği artırmaya yönelik her türlü faaliyetin içerisinde yer alacaklarını ve destek olacaklarını belirten Akın Akıncı, şunları kaydetti.

“Genç girişimciliği noktasında ANSİAD’ın 20 yıldır kent dinamikleriyle birlikte yürüttüğü çalışmalar referans olmaya devam edecektir. Bu noktada ATSO ile gerçekleştirdiğimiz Dijital İstasyon çalışması gibi birçok alanda gençlerimize dijital girişimcilik konusunda eğitimler veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.”

Adaylara ve meslek komitelerine seslenen Başkan Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ATSO’nun yerelde ve ulusaldaki etkinliğini sürdürecek, kentimize ve ülkemize değer katacak çalışmalar yapacaklarına ve bunları yaparken de sadece meslek etiklerini ve kamu yararını gözeteceklerine şüphemiz yoktur. Fırsat eşitliği yaratmak adına da kadınların iş dünyasında temsiline yönelik yönetim kurullarında ve meclis temsilinde adım atmalarını talep etmekteyiz.

ATSO yerelde olduğu kadar ulusal ölçekte de önemli bir yer tutuyor. 1 Ekim 2022 tarihinde, cumhuriyetimizin 100. yılına girerken gerçekleştirilecek olan seçimde başkanlığa aday olan ve meslek komitelerinde temsil için yarışan tüm arkadaşlarımıza başarılar diler, bu seçim yarışının Antalya’mıza yakışır bir şekilde nezaketle gerçekleşmesini temenni ederiz.”