Antakya Belediyesi 30 işyeri ve bir baz istasyonunu kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Antakya Belediyesi'ne ait olan 30 işyeri ve bir adet baz istasyonu açık arttırma usulü ile kiraya verilecek.

İhaleye katılacakların istenilen belgeleri 11 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

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