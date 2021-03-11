Antakya Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım işi yaptıracak
Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2021 yılında 3 bölgede parke ile yol yapım, bakım ve onarım işi yaptıracak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2021 Yılında 3 Bölgede Parke İle Yol Yapım, Bakım Ve Onarım işi (Avsuyu, Bohşin, Madenboyu, Alaattin, Suvatlı, Yeşilova, Akçaova, Demirköprü, Saçaklı, Hasanlı, Melekli, Derince, Kuzeytepe Mahalleleri) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.