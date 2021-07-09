Antakya Konak Restoran, Mersin ve İstanbul’a açılıyor

Eray ŞEN



HATAY - Antakya’nın tarih boyunca çeşitli medeniyetler ve kültürlerin katkılarıyla zenginleşmiş gastronomi kültürünü sunmak amacıyla hizmet veren Konak Restoran, Mersin ve İstanbul şubelerini açmaya hazırlanıyor. Şirket ortaklarından Razık Büyükgazel, bir Antakya evini restore ederek hizmete açtıkları mekanda 120 çeşitten fazla yemek ve mezeyi, lezzet tutkunları ile buluşturduklarını söyledi.

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bir ailenin üçüncü kuşak üyesi olarak ticaretin içinde olduğunu belirten Büyükgazel, 2014 yılında eski bir Antakya evini kiralayıp restore ederek, gastronomi alanına adım attığını belirtti. Foben Turizm Şirketi adına Konak Restoran’ın ortağı olduğunu ve işletmeciliğini yaptığını belirten Büyükgazel, mekanın kuruluş günlerini şöyle anlattı: “Burası muhtemelen 1850’lerdeki büyük depremden sonra yapılmış tipik bir Antakya evi. İlk sahipleri Şeyhoğlu Ailesi’nden günümüze kadar çeşitli aileler kullanmış. Biz 2014 yılında teslim aldığımızda binanın sadece üçte biri ayaktaydı. Eski fotoğraflarına uygun bir şekilde, yüzde 90’a yakın bölümünü aslına uygun olarak restore ettik. Bunu yaparken, bahçesindeki narenciye ağaçlarını ve hatta 150 yıllık hambeles ağacını özenle koruduk. 600 metrekare oturumlu binada yaptığımız restorasyondan sonra 2015’in Eylül ayında Konak Restoran olarak kapılarımızı açtık.”

“Lezzeti korumak amacıyla tedarikçilerimizi değiştirmiyoruz”

Şu anda aktif satışta olan 120’ye yakın ürünleri olduğunu, bu sayıyı 200’e, 250’ye çıkarabileceklerini kaydeden Büyükgazel, “Lezzette istikrarı yakalamak için ürün tedarikçilerimizi değiştirmiyoruz. Mesela zeytinyağı Antakya’da çok önemli, bütün mezelerimizde kullanıyoruz. İki tane zeytinyağı üreticimiz var, onlarla çalışıyoruz. Zeytinleri, baharatları en iyi yerlerden tedarik ediyoruz” diye konuştu.

Mersin ve İstanbul’da birer şube açma projeleri olduğunu açıklayan Büyükgazel, şu bilgileri verdi: “Mersin projemizi hayata geçirdik, eylül sonlarında Mersinli dostlarımıza buradaki lezzetlerin birebir aynısını tattıracağız. İstanbul’da yer arayışındayız, Avrupa yakasında düşünüyoruz, 2022 sonunda açmayı hedefliyoruz. Mersin, ve İstanbul’da kullanacağımız zeytinyağı, nar ekşisi, biber salçası, peynir çeşitleri gibi hammaddeleri buradan göndereceğiz.”

“Yola Antakya’yı tanıtmak için çıktık”

Antakya’daki çok kültürlülüğün mutfağa önemli katkıları olduğunu ve farklı yemek yorumlarının çeşit zenginliğini beraberinde getirdiğini söyleyen Razık Büyükgazel, “İşe başlarken, ticaretin yanı sıra bu lezzet çeşitliliğini yansıtmayı ve Antakya’yı temsil etmeyi parolamız olarak belirledik. Antakya’ya hizmet etmek ve tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla yola çıktık” ifadesini kullandı.