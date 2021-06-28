Antakya’dan mobilyada rekor ihracat hedefi

Selçuk ALTUN

HATAY - Sektöründe Türkiye’nin en büyük ihtisas sanayi sitesi özelliği taşıyan Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi’nin (MOBSAN) resmi açılışı, geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan’ın Hatay Stadyumu gibi kentteki bir dizi yatırımın açılışını canlı olarak gerçekleştirdikten sonra online olarak katıldığı MOBSAN’ın açılış törenini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Mustafa Balcı, MOBSAN Başkanı Hüseyin Doğru ve site yönetim kurulu üyeleri kurdele keserek gerçekleştirdi.

MOBSAN’ın Türkiye’nin örnek sanayi sitelerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Bakan Varank, alanın 465 bin metrekare üzerine kurulu olduğunu belirterek, “Burada tam 100 fabrika var. Bu fabrikaların 85 tanesi şu anda üretime geçti. 15 tanesi taşınma aşamasında, şu anda 6 bin Hataylı kardeşimiz burada çalışıyor. Hedef en az 10 bin istihdam ve 500 milyon dolar ihracat. Buranın hem alt hem üst yapısına büyük destekler verdik” diye konuştu.

Sanayi Bakanlığı’nın vizyon projesi

Türkiye’nin en büyük ihtisas sanayi sitesi olma özelliğini taşıyan MOBSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yaklaşık 187 milyon TL kredi kullandırılarak inşa edildi. Hatay’ı ‘mobilya üssü olma’ hedefinde önemli bir yere taşıyacak proje, Bakanlığın vizyon projeleri arasında yer alıyor.

Spor tesisi, restoran, cami gibi sosyal donatı alanları da bulunan sanayi sitesi, güneş enerjisi sistemi ile elektrik üretimine de uygun olarak planlandı. Yakın bir tarihte kurulacak bir kooperatifle birlikte tüm tesislerin çatıları GES panelleriyle kaplanacak ve kendi elektriğini kendisi üretecek. Meslek eğitim merkezi de planlanan bölgede meslek lisesi mezunlarına 6 aylık eğitim verildikten sonra buradaki şirketlerde işe başlamaları imkanı sağlanacak.

Doğru: 500 milyon dolar hedefini 2025’te yakalarız

MOBSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Doğru, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, temelleri 2012’de atılan sanayi tesisinin resmen açılmasından ötürü yaşadığı mutluluğu ifade etti. Hatay’dan yapılan yaklaşık 70 milyon dolarlık mobilya ihracatını 500 milyon dolar seviyesine çıkarma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Doğru, “Bugün itibariyle rakamlar gösteriyor ki 2021 yılı sonu itibariyle bu 70’i 150 milyon dolar seviyesine taşıyacağız. Bu rakamları hızlı bir şekilde artırıp 2025 yılında 500 milyon dolar ihracat hedefini yakalayacağımızı öngörüyoruz” dedi.

MOBSAN’da yer alan fabrikaların tümüyle üreticilerden oluştuğunu vurgulayan Doğru, şöyle devam etti: “Buradaki 100 firmanın 60’ı tamamen ihracatçı. Burada üretilen mobilyalar, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile Türki cumhuriyetler başta olmak üzere dünyanın 100’den fazla ülkesine gidiyor. Firmalarımız şu anda ABD pazarına odaklanmış durumda. ABD ve Avrupa’ya ihracatımız var ama istenen seviyede değil. Hedef, bu bölgelere ihracatı artırmak.”

Balcı: Üretici ihracata odaklandı

Açılışa katılan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Mustafa Balcı, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, MOBSAN’ın mobilya üreticileri için örnek bir tesis olduğunu söyledi. Mobilya üretiminin Mezopotamya’ya dayandığını ve köklerinin Hatay’da olduğunu ifade eden Balcı, “Buradaki 100 şirket bu geleneği yaşatacak” dedi.

Mobilya sektörünün gündemini değerlendirerek, mart gibi başlayan MDF ve sünger tedarik sorununda bakanlığın müdahalesiyle bir rahatlama olmasına karşın henüz tam olarak sorunların ortadan kalkmadığını dile getiren Balcı, “Yurtiçinde alım gücünün düşmesi nedeniyle pazar durgun ve satışlarda bir miktar düşüş var. O nedenle üretici ihracata odaklandı. Eğer üretici hammadde tedarikinde sorun yaşamazsa bu sene 4.5 milyar doları aşarak 5 milyar dolara yakın mobilya ihracatı gerçekleştirebiliriz” diye konuştu. Sektörü zorlayan bir diğer konunun da girdi maliyetlerdeki artış olduğuna işaret eden Balcı, son bir senede mobilya üretiminde kullanılan girdi fiyatlarının iki katına çıktığını söyledi.