Antalya, 120 milyon liralık yat yatırımıyla yabancının gözdesi

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Türkiye’nin ilk serbest bölgelerinden olan Antalya Serbest Bölgesi, geçen yıl başladığı ve 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan 120 milyon liralık yatırımla şimdiden uluslararası yatırımcılar açısından cazibe merkezi haline geldi.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Türkiye yat üretim sektörünün dünyada daha fazla söz sahibi olması ve daha büyük yatların yapılması amacıyla geçen yıl 120 milyon liralık yatırıma başladıklarını anımsattı. Gürses, Antalya Serbest Bölgesi’nde 70 metre ve üzeri daha büyük yatların yapılıp denize indirilmesi ve karaya çekilmesi amacıyla Türkiye’de ilk kez, dünyadaki en son teknolojik 2 bin tonluk shiftlift sistemleri ve 560 ton kapasiteli vinç sistemleri kuruluş yatırımını tamamladıklarını anlattı.

Ortadoğu ve Doğu Akdeniz için önemli merkez oldu

Antalya Serbest Bölgesi’ndeki yat firmalarının gerçekleştirdikleri projelerle 20 yılda yat üretim sektöründe “Antalya Markası” yarattıklarını ifade eden Zeki Gürses, şöyle devam etti: “Yaptığımız ve devam edecek yatırımlarla bundan böyle 90 metreye kadar lüks yatlar da üretilebilecek. Bu yatırım Türkiye yat sektörünün dünyadaki çıtasını daha da yukarıya çıkaracak. Serbest bölge çıkış kapısındaki rıhtımların yükleme ve bağlama kapasitesi de artacak. Rıhtımdaki bağlama kapasitemiz 436 metreye kadar ulaştı. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de bu kadar büyük kapasitede yat bakım onarım merkezi yok. Antalya Serbest Bölgesi Ortadoğu ve Doğu Akdeniz için önemli yat bakım onarım merkezi haline geldik. Yat bakım onarım için 35 bin dönüm alan yarattık. Bu yatırımla birlikte bölgedeki yat firmalarımız uluslararası yeni anlaşmalar yapmaya başladı. 70 metre ve daha yukarı yatların bakım ve onarımı da yapılabilecek.”

“Pandemide üretim hiç aksamadı, istihdam arttı”

Antalya Serbest Bölgesi’nde pandeminin üretimi hiç aksatmadığını aksine istihdamın artmasına neden olduğunu anlatan Zeki Gürses, son yapılan yatırımla bölgesinin uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Zeki Gürses, şöyle devam etti: “İstihdam sayımız 5 binden 5 bin 529’a ulaştı. Yabancı yatırımcılar bölgemizde yatırım yapmak için yer arıyor. Markalaşmak isteyen yerli yat firmalarımız da Antalya Serbest Bölgesi’ni tercih ediyor. Tuzla Tersanesi’nden birçok firma Antalya’ya gelmek istiyor. Hollandalı, Japon, Ukraynalı ve daha birçok yabancı firma Türk ortaklarıyla yatırım için yer arayışında. Antalya Serbest Bölgesi, uluslararası yabancı yatırımcıların da cazibe merkezi oldu.

21 lüks tekne teslim edildi

Antalya Serbest Bölge Genel Müdürü Zeki Gürses, 2021 yılbaşından bu yana bölgede yapımı ve test aşamaları tamamlanan 21 adet lüks yatın sahiplerine teslim edildiğini bildirdi. Gürses, “Bu yıl içinde 75 milyon dolar değerinde 11 metre ile 57 metre büyüklükte aralarında askeri gemiler de olmak üzere 21 yatı teslim ettik. Bu yatlar Bulgaristan, Hollanda, Güney Afrika ve Senegal ile çeşitli ülkelere gönderildi. Antalya Serbest Bölgesi’nde 20 yılda 500 adet üretilip teslim edilen yatların toplam boyu da 9 bin 477 metreye ulaştı” diye konuştu.