Antalya 2095’e kadar 6 derece daha ısınacak

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Bilim insanları, kötü senaryoya göre, Antalya’da sıcaklığın 2095 yılına kadar 7 derece daha artabileceği konusunda uyardı.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, 2100 yılına kadar durumu gösteren modelleme çalışmalarında Türkiye’de sıcaklığın iyimser senaryoya göre 2.5- 3, kötümser senaryoya göre 6- 7 derece artmasının öngörüldüğünü belirtti.

Meteorolojiye göre, 2040 yılına kadar 2- 4 derece artış beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Şaylan, kıyı Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz’de kış yağışlarında artış beklendiğini, kıyı Ege ve Doğu Akdeniz hariç tüm yurtta ilkbahar yağışlarının yüzde 20 azalacağının tahmin edildiğini kaydetti. Prof. Dr. Şaylan, şöyle devam etti. “2040 ile 2070 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de kış yağışlarında yüzde 20 azalma bekleniyor. Diğer bölgelerde de azalma trendi var. 80 yıl sonra Ege, Marmara, Karadeniz kıyıları hariç yaz yağışlarında yüzde 40’lara varan azalmalar bekleniyor. Sonbahar ve yaz yağışlarında ise tüm yurtta azalmalar bekleniyor. Kuraklık başımızın belası olarak karşımızda duruyor. Tarımın iklim değişikliğine adaptasyonu için İklim Bilim Kurulu oluşturulmalı.’’

Çiftçi iklim değişikliğini hissediyor



Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Dellal, iklim değişikliğinin sadece canlı yaşamını değil ekonomiyi de olumsuz etkilediğini bildirdi. Prof. Dr Dellal, “Sürdürülebilir ve çevre dostu tarımsal üretime geçmeliyiz. Meyvecilikte üretim döneminde ilaçlama erken başlayıp geç döneme kadar devam ediyor. İlaçlama sayısı fazlalaştı. Bunlar iklim değişikliğinin sonucu. Maliyetlerdeki artış doğal olarak ürün fiyatlarına yansıyacak, gıda fiyatları artacak. Türkiye, AB tarım ticaretinde önemli bir partner. Belki iklim yasasından sonra sera gazı emisyonu çok düşük ürünlerin ticaretine izin verecekler. Bizim buna hazırlıklı olmamız lazım” dedi. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Büyüktaş ise Türkiye’de 28 milyon hektar alanda tarım yapabildiğini, bunun 26 milyonunun sulanabilir olduğunu, ancak su olmadığı için sulanamadığına dikkat çekti. 57 milyar metreküp suyun yüzde 75’inin tarımsal sulamada kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Büyüktaş, “Tarımsal sulamada büyük su kaybı yaşanıyor. Damlama sulama gibi uygulamalar teşvik edilerek sulama politikaları gözden geçirilmeli” yorumunu yaptı.

Zararlı böcek popülasyonu artıyor



Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca ise, sıcaklığın bitki ve böcekler üzerine etkisine dikkat çekti. Dünyada 3 milyon civarında böcek türü olduğunu belirten Prof. Dr. İsmail Karaca, şöyle konuştu. “Bunlar uyumazlarsa bizim ürünlerimize ortak olacaklar. Sıcaklıkla birlikte böcekler tarafından oluşturulan kayıpların daha fazla olacağı öngörülüyor. Zararlılarla mücadelede kullanılan ilaçlama sayısı da artarsa sağlıklı ürüne ulaşmada da bizi bazı sorunlar bekliyor.’’