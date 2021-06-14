Antalya, 22 milyon dolarlık yatırımla mega lüks yat üretecek

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, mega lüks yat üretiminde dünyada “Antalya Markası” olarak tanınan serbest bölgede alt yapı ve rıhtım yenileme ile üst yapı çalışmaları için 2026 yılına kadar 22 milyon dolarlık yatırım hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl başlayan projelerde mayıs ayı sonu itibariyle 10 milyon dolarlık yatırım yapıldığını, rıhtım düzenlemesi ile 300 metre uzunluğunda yat bağlama kapasitesine ulaşıldığını anlatan Gürses, tamamlanacak yatırımlarla dünya standartlarında hizmet vereceklerini vurguladı. Gürses şöyle konuştu: “En büyük yatırımımız rıhtım yenileme oldu. 2 bin tonluk ship lift, 560 tonluk travel lift yatırımı gerçekleştirdik. Dünyadaki en iyi teknolojiye sahip ship lift yatırımı gerçekleştiriyoruz. Böylece bölgemizde 90 metreye kadar mega lüks yatlar denize inecek ve ülkemize çok önemli katma değer yaratacak.”

“Ortadoğu ve Akdeniz’in yat bakım onarım merkezi olduk”

Yeni yatırımlarla ASBAŞ’ın Ortadoğu ve Akdeniz bölgesinin mega yat bakım ve onarım üssü haline geldiğini belirten Zeki Gürses, “Serbest bölgemizde faaliyette bulunan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yatırımları olan firma, yeni projelerini Antalya’da yapma kararı aldı. Antalya Serbest Bölgesi’nde yatırım yapmak isteyen birçok yabancı ve yerli firma bizden çok büyük kapalı alan istiyor. Antalya Serbest Bölgesi yabancı sermayeli yatırımcılar için cazibe merkezi oldu. Ama şu an için bölgemizde bunu karşılayacak durumumuz yok” diye konuştu.

Bu yılın 5 aylık döneminde Antalya Serbest Bölgesi’nden çeşitli ülke iş insanlarına farklı boylarda 14 adet lüks yat ihracatının gerçekleştiğini, yılsonu toplam 45 yatın sahiplerine teslim edileceğini bildiren Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölgesi’nde bakım ve onarım yaptıracak yabancılar için bölgedeki ruhsatlı firmalarla çalışma zorunluluğu getirdiklerini anlattı. Gürses, Türk bayraklı yatların da serbest bölgeden yararlanmaları için gerekçe göstermeleri ve bakanlıktan izin almaları gerektiğini anımsattı.

Ticaret hacmi yüzde 52 arttı

Yat, tekstil, medikal, elektronik, tarım, metal-inşaat, maden ve kimya sektörlerinden 27’sı yabancı sermayeli 84 firma ve 5 bin 411 çalışanı ile bölge ticaret hacmine ve istihdamına katkısını sürdürdüklerini ifade eden Zeki Gürses, geçen yıl Mayıs ayına göre 2021 Mayıs ayında ticaret hacminde yüzde 37 artışla 99,8 milyon dolara ulaştıklarını bildirdi. Gürses, şöyle devam etti: “Yılın ilk 5 ayında gerçekleşen ticaret hacmi yüzde 52 artarak toplamda 386 milyon dolara ulaştı. 2020 yılında 840 milyon USD olan bölgenin ticaret hacmi 2021 yılsonu yüzde 10 artış ile 925 milyon USD olarak hedefleniyor. 5 aylık ticaret hacminin 376 milyon doları imalat ürünlerinde gerçekleşti. Ticarette AB ülkeleri başı çekerken, OECD ülkelerine 200 milyon dolarlık ticaret yapıldı. Antalya Serbest Bölgesi sınırlarının üç yıl önce Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilmesiyle yabancı yatırımcıların ilgisi arttı, artmaya da devam ediyor.”

Uluslararası marka bilinirliği artacak

Zeki Gürses, ASBAŞ’ın altyapı yenileme projeleri kapsamında 2021-2025 yılları arasında elektrik nakil hatları, aydınlatma direkleri, trafo sistemleri, su, yangın hidrant, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Gürses, “Böylece bölgemiz firmalarına daha verimli çalışma ortamı sağlanacak. Antalya Serbest Bölgesi’nin uluslararası marka bilinirliği artarak devam ediyor” dedi.