Antalya-Alanya Otoyolu Projesi ihaleye çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında ihaleye çıktı.

Antalya-Alanya Otoyolu Projesinin 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletme ve devri işine ait ihale 25 Ağustos 2022 günü saat 10.30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü küçük toplantı salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak.

İstekliler ihale dosyasını 21 Haziran 2022 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nda ücretsiz olarak görebilirler.

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