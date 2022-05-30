Antalya, Ar-Ge ve inovasyonda cazibe merkezi olma yolunda  

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Antalya, tarım ve turizmin yanında şimdi de Ar-Ge ve inovasyon cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. Yapımı devam eden Antalya OSB Teknopark tamamlandığında firmalar 200 milyon liralık Ar-Ge yatırımı gerçekleştirecek. Dünya Melek Yatırım Forumu ve Akdeniz Melek Yatırım Zirvesi de Antalya’da düzenlenecek.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından üretimdeki katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve yöntemlerin sanayiye kazandırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi amacıyla düzenlenen Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 Etkinliği’ne sanayiciler büyük ilgi gösterdi. Proje yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Antalya OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında 26-27 Mayıs tarihleri arasından düzenlenen Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 Etkinliği’ne DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ ve DÜNYA yazarı Ali Ağaoğlu ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü de katıldı. İki gün süren etkinlikte proje yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğine, 2022’de 297 projenin başvurduğunu bunlar arasında Ar-Ge ve inovasyon temelli 180 projenin sanayici ve yatırımcıların dikkatine sunulduğunu söyledi.

Antalya OSB’de eğitim, Ar-Ge ve inovasyon merkezleriyle, hem sanayi sektörünün hem de gençlerin yol haritasını oluşturduklarını belirten Bahar, şunları kaydetti: “Sanayicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, bilim insanlarımızın ve akademisyenlerimizin akıl teri ile harmanlayıp, Antalya OSB’yi yepyeni bir kimliğe büründürmek için çalıştık. Üretimin merkezi Antalya OSB’nin, önce eğitimin, devamında teknolojinin, son aşamada ise üretimin merkezi haline dönüşmesi için, elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Antalya OSB’de kurduğumuz eğitim birimi ile 7 yılda 350’den fazla eğitim programını başarıyla gerçekleştirip 9 bine yakın sertifika verdik.”

200 milyon liralık Ar-Ge yatırımı

Antalya OSB Teknopark’ın 52 dönüm alanda kurulacağını ve yatırımcı 140 firmanın çalışmalara başladığını anlatan Ali Bahar, Teknoparkta yer kalmadığını bildirdi. Bahar, şöyle devam etti: “Teknoparkımızın açık alanları, kendi Ar-Ge binasını kuracak olan ve hali hazırda sağlık, yazılım-otomasyon, biyoteknoloji, tarım, savunma sanayi, enerji gibi çok farklı sektörlerden oluşan bir mozaikte üretim yapan firmalara tahsis edilmiştir. Söz konusu bu firmalar, 2024 yılı sonunda Antalya ve bölgemize yaklaşık 200 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı gerçekleştirecek. Teknopark hizmet binamız ile birlikte çok farklı mimari disiplinlere sahip kendi ar-ge binalarını yapan teknopark firmalarımız, bölgemiz sınırları içerisinde yükselmeye devam ediyor. Yılsonuna kadar tamamlayıp, yine hep birlikte hizmete açacağız. Hala talepler gelmeye devam ediyor. Ancak hiç yerimiz yok, tam kapasite doluyuz.”

Melek yatırımcılar Antalya’da buluşacak

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya’nın önümüzdeki süreçte Ar-Ge ve inovasyon alanında cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Bahar, “25-26 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya’nın Ar-Ge ve inovasyon alanında bir cazibe merkezi olması yolunda çok önemli bir adım olan, Dünya Melek Yatırım Forumu’nu ve Akdeniz Melek Yatırım Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 123 ülkenin melek yatırımcıları ile dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını Antalya OSB Teknopark organizasyonu ile Antalya’da konuk edeceğiz” dedi.

Antalya OSB Proje Pazarı

Yarışması’nda ödül alanlar

*Tarım Kimya Çevre Biyoteknoloji

(Tarımsal Ve Hayvansal), Gıda:

1. Çağdaş Kızıl

2. Ayşe Serpil Kaya

3. Dr. Ercan Özkaynak

*Sağlık Ve Tıp Teknolojileri,

Biyomalzeme, İlaç Ve Kozmetik:

1.Beyzanur Çakar,

2. Prof. Dr. Raşit Ahıska,

3. Doç. Dr. Cevahir Altınkaynak

*Enerji, Makine, Elektrik-Elektronik,

İnşaat, Yazılım, Bilişim Ve Yapay Zeka:

1. Zahra R. Navazi,

2. Arif Sercan Erez,

3. Volkan Tutay