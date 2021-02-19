Antalya bu yıl dünya turizminin hareketlenmesine öncülük edecek

ANTALYA - DÜNYA’ya yaptığı açıklamada 2021 turizm sezonunu değerlendirerek, beklentilerini anlatan Yağcı, pandemi sürecinde dünyada turizmin durduğu bir dönemde Antalya’nın 3,5 milyon, Türkiye’nin ise 16 milyon turist ağırladığına dikkat çekti. Yağcı, şöyle konuştu: “2020’de gerçekten çok zor bir dönem yaşadık. Tüm dünyada yüzde 74’lük bir daralma söz konusu. Her yıl yaklaşık 1,5 milyar insanın seyahat ettiği bir sektörde 2020’de yaklaşık 450 milyon insan seyahat etti.”

Antalya’nın Güvenli Turizm Sertifikası ile dünyaya öncülük yaptığını ifade eden Erkan Yağcı, “Gerçekten bu dönemde sektör çok büyük özveri gösterdi. Güvenli sertifikasyon sistemiyle sezona başlamamız 2021 turizmi içinde önemli bir unsur. Geçen yılki deneyimlerimiz bu yıl bize yol gösterecek” dedi. Antalya’nın dünyada en fazla yabancı ziyaretçi kabul eden şehirler arasında ilk 10’da, Avrupa’da ise üçüncü şehir olduğuna dikkat çeken Yağcı, bu yıl da aynı şekilde olacağını düşünüyor.

“İç turizm desteklensin”



2021’in iç turizmin hareketleneceği bir yıl olacağına vurgu yapan Yağcı, şöyle devam etti: “Tüm dünyada böyle olacak. Bu yıl da iç turizmin ön planda olduğu bir sezon yaşayacağız. İç turizm gerçekten her dönem büyümesi ve desteklenmesi gereken bir pazarı. Birinci kaynak pazarımız olmalı. İç turizmi ne kadar geliştirebilirsek dış kaynaklardan gelecek krizleri o kadar iyi yönetebiliriz. Bu dönem iç turizmin öneminin daha fazla hissedileceği bir yıl olacak. Her zaman iç turizminin desteklenmesi gerekiyor. İç turizm geliştiği sürece dış turizmde gelişir.”

Türkiye’de tatil yapmanın lüks olmaktan çıkarak ihtiyaç haline geldiğini dile getiren Erkan Yağcı, “2021’in en önemli, en belirgin özelliği belirsizliğin sürmesi olacak. İnsanların uygulayacağı karantina koşulları, yasaklar, aşının durumu nedeniyle önümüzdeki iki ay sonunda 2021’in nasıl olacağını çok daha net göreceğiz” dedi. Uluslararası toplantılarda herkesin “aşı pasaportu”nu konuştuğuna dikkat çeken AKTOB Başkanı Yağcı, “Aşıya ulaşamayanlar için de bir süreç gerekiyor. Aşı 2021 yılı uluslararası turizm sezonu için son derece önemli. Turizm çalışanlarına aşılamada öncelik verilmesini 4-5 aydır konuşuyoruz. Aşı pasaportu ile seyahat izni verilmesi son derece önemli” diye konuştu.

“Güvenli turizmin mimarı olduk”



Türk turizmi için ana pazar olan Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere pazarının açılmasının otellerin açılmasında etkili olacağını vurgulayan Erkan Yağcı, bu konuda şunları söyledi: “Antalya’nın 2021 turizm sezonu geçen yıldan daha iyi olacak. Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasında dünyadaki en önemli destinasyonlarından birisiyiz. Bu işin mimarı olduk. Aşının tüm ülkelere ulaşması belli bir süreyi bulacak. Önlem aldığımız sürece turist akışı daha rahat oluyor. Erken rezervasyonlar mart ayı itibariyle artacak. Avrupa’daki önlemler gevşedikten sonra geleneksel Almanya pazarımızın geleceğini düşünüyoruz. Bu yılın geçen yıldan daha iyi olması için mücadele ediyoruz.”

“Türk turizmi pandemiden rakiplerinden az etkilendi”



İZMİR -Travel Turkey Fuarı öncesinde İzmir’de turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, geçtiğimiz yıl Türk turizminin rakip ülkelere oranla pandemiden daha az etkilendiğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve TGA tarafından İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen ‘İller ve Destinasyon Tanıtım Çalışması’nın İzmir bilgilendirme toplantısında İzmirli turizmcilere gösterdikleri güç birliği için teşekkür eden Türkmen, “76 ilde yaptığımız toplantılarda turizm paydaşlarının birbirinden habersiz olduğunu gördük. Hep birlikte ülkemiz ve İzmir’i turizmde daha iyi tanıtacağız. Bizi çalıştırın” dedi.

Türkmen, Uzakdoğu ve Güney Amerika pazarlarına açılım peşindeyken, pandeminin turizme dair planları alt üst ettiğine dikkat çekerek, “Pandemiye rağmen Türkiye turist sayısı ve turizm geliri anlamında rakipleri İtalya, İspanya ve Yunanistan’a göre daha az etkilendi. Diğer ülkelerde turizm geliri ve turist sayısında yüzde 80’e varan düşüş varken, Türkiye hem gelen turist sayısı hem de elde edilen gelir anlamında yüzde 65 ortalama kayıpla rakiplerinden iyi bir noktada yer aldı” dedi. İzmir Vakfı Genel Müdürü Güven Eken de internet ortamında ‘visitizmir’ adıyla hazırlanan portalın beta sürümünün gelecek haftadan itibaren yayına başlayacağını duyurdu.