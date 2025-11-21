Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 bütçesi rekor kırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı Olağan Meclisi’nin devam toplantısı gerçekleştirildi. 48 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 Performans Raporu ve 2026 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Taslak Bütçesi görüşüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 47 milyar TL olarak belirlenen 2026 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı Performans Programı Taslağı görüşüldü. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Zafer Tan, 2026 yılı performans esaslı bütçede 36 stratejik alt yapı hedefi, 256 alt faaliyet ve 154 performans göstergesi ile 47 milyar gider bütçesi, 38 milyar gider bütçesi öngörüldüğünü söyledi.

Tan, 9 milyar TL borçlanma ile denklik sağlandığını belirterek, "38 milyar TL olan 2025 yılı bütçesi yüzde 21 arttırılarak 2026 yılı için 47 milyar TL’ye çıkarıldı. 2025 yılı bütçe gerçekleşme oranını düşünecek olursak yıllık enflasyon oranıyla oranlı olarak bir bütçe planladık. Bütçenin yüzde 22’sine denk gelen 10 milyar 445 milyon TL yatırım bütçesi olarak ayrıldı" dedi.

İlçe belediyelerinin bütçeleri kabul edildi

Mecliste ayrıca 19 ilçe belediyesinin bütçeleri de görüşüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı taslak bütçesinin ardından 19 ilçenin 2026 yılı bütçe taslakları da oy birliğiyle kabul edildi. 2026 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyesinin toplam bütçeleri 95 milyar 764 milyon 296 bin TL oldu. Başkan Vekili Büşra Özdemir bütçelerin hayırlı olmasını dileyerek, "2026 bütçemiz yüzde 25 artışla Büyükşehir Belediyemiz ve 19 ilçe belediyelerimizin toplam bütçesi 95 milyar 764 milyon TL’ye ulaşmıştır. ASAT Genel Müdürlüğü bütçesi ile 133 milyar 264 milyon TL’dir. Antalya’mıza kentimize hayırlı olsun" dedi.

ASAT bütçesi 37 milyar 500 bin TL

Büyükşehir Meclis Toplantısı’nın ardından ASAT Genel Kurulu yapıldı. ASAT 2026 yılı Performans Programı ve Mali Yılı Taslak Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. ASAT’ın 2026 yılı taslak bütçesi 37 milyar 500 bin TL olarak belirlendi. Başkan Vekili Büşra Özdemir, bu bütçenin en dikkat çeken hususunun bütçenin yüzde 59’unun yani doğrudan yatırıma ayrılması olduğunu belirterek, "Bu oran Antalya’nın alt yapısını güçlendirme konusundaki kararlılığımızı ve geleceğe dönük vizyonumuzu da ortaya koyan bir rakamdır.

Ayrıca ASAT, elektrik idaresi de dahil olmak üzere hiçbir kamu kurumuna bir kuruş borcu olmayan mali disiplinli, güçlü ve kaynaklarını doğru yöneten bir kurumdur. Bugün bu tablo şeffaf yönetim anlayışımızın, doğru planlamamızın ve ASAT çalışanlarının da fedakar emeğinin sonucudur.

128 hedef, borçsuz yapı ve yüzde 59’luk yatırım oranıyla hazırlanan bu bütçenin Antalya’mızın ihtiyaçlarına karşılık vereceğine ve geleceğini güvence altına alacağına biz yürekten inanıyoruz. 2026 yılı performans programı ve bütçemizin Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.