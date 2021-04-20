Antalya Büyükşehir çiftçilere akıllı tarım uygulama desteği vermeye başladı

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayla üretim merkezi Elmalı’da çiftçilere örtü altı seracılık ve meyve bahçelerinde akıllı tarım uygulamalarının bir parçası olan Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz Uzaktan İzleme Sistemi desteği veriliyor. Uygulama ile seralardan da ilk veriler alınmaya başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Başkan Muhittin Böcek’in ‘yerelden kalkınma’ modeli kapsamında kırsal alanlarda üreticilere destek vermek amacıyla uygulamayı başlattığını belirtti. Özel, uygulamada pilot bölge seçilen Elmalı’da dikim yapan 5 üreticinin toplam 40 dekar alandaki 5 serada, Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz Uzaktan İzleme Sistemi kurulduğunu belirtti. Özel, “Büyükşehir, tarımsal verimliliği artırmak amacıyla örtü altı tarımda kullanılan son teknolojik olanakları kırsal bölgelerdeki çiftçilerle buluşturarak, modern tarım uygulamalarına öncülük ediyor” dedi.

Veriler merkezden takip ediliyor

Seralardan elde edilen verileri Antalya’daki merkezden takip ettiklerini anlatan Özel, “Uygulama ile hem ilkbahar geç donları ile ilgili hem de bitkilerin nem ve su ihtiyacı ile ilgili gerekli incelemeleri yapabiliyoruz. Toprak nemi ve sera içerisindeki hava durumu kontrol ediliyor. Çiftçilerimiz gerekli uyarıları cep telefonlarındaki uygulama üzerinden takip edebiliyor. Merkezden de bağlantısını tamamladığımız bütün çiftçilerimizin verilerini takip edebiliyoruz. Bu sistem daha da geliştirilerek uzaktan algılama yöntemiyle çiftçimize her türlü teknik desteği verebileceğiz” diye konuştu. Çukurelma Kooperatif Başkanı Zafer Karaca da Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz Uzaktan İzleme Sistemini sorunsuz kullanmaya başladıklarını bildirdi. Karaca, “Daha bilinçli gübreleme ve sulama yapmaya başladığımız bu uygulamayı modern tarıma öncülük edecek bir adım olarak görüyoruz” dedi.