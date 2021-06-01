Antalya Büyükşehir, ihracat için yaş meyve sebze kurutma tesisi kuruyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi ihracata destek vermek, üretici kadınların ürünlerinin değerlendirilmesi ve istihdama katkı için Türkiye’de ilk kez güneş enerjisi ve perlit kullanılarak hava kurutma (Air Dry) teknolojisi ile yaş meyve sebze kurutma tesisi kuracak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’de bir ilke imza atarak Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ekdağ AŞ tarafından Korkuteli ilçesine Yaş Meyve-Sebze Kurutma Entegre Tesisi kuracaklarını bildirdi.



Türkiye’nin yaş-meyve sebze ambarı Antalya’da kurulacak bu tesis, üreticinin desteklenmesi ve ürünlerin değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Böcek, “Kentin tarımına destek vermek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kuracağımız bu tesis ile ihracat yaparak ülke ekonomisine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle tarımı ve üreticiyi her alanda destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü sebze ve meyvenin işlenebileceği ve yurt dışına pazarlanmasına olanak sunacak tesisin 15 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edileceğini kaydetti. Böcek, şöyle devam etti: “3 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste güneş enerjisi ve perlit ile hava kurutma (Air Dry) teknolojisi kullanılacak. Tesis bu özelliği ile hem yüzde 100 çevreci hem de teknolojisi itibariyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Fizibilite çalışmaları tamamlanan ve temel atma aşamasına gelen tesiste üretim fazlası sebze ve meyveler değerlendirilerek kurutulacak ve ihraç edilecek.”



Tesiste 80 ila 100 kişi arasında doğrudan istihdam sağlanacağını anlatan Böcek, “Mobil üretim üniteleri ile kadın ve çiftçi kooperatiflerinin katılımıyla dolaylı olarak 250-300 kişinin istihdamına katkı sağlayacak” dedi. Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle tarımsal ve hayvansal üretimin gelişmesi için çalıştıklarını, kooperatiflere destek verdiklerini ifade etti.