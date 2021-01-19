Antalya Büyükşehir’den 2,5 milyar liralık altyapı yatırımı hedefi

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Su ve Atık Su (ASAT) Genel Müdürlüğü yöneticileriyle toplantı düzenleyerek, önümüzdeki 3 yılda yatırım hedeflerini görüştü. 2021-2023 yılları arasında alt yapıya 2 milyar 485 milyon liralık yatırım planladıklarını belirten Böcek şunları kaydetti: “ASAT’ın alt yapı ile ilgili yatırımlarına hız kesmeden devam edilecek. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ASAT, 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Antalya’ya toplamda 644 milyon 829 bin 995 TL yatırım yaptı. Bugüne kadar yapılan yatırımlar arasında aslan payını içme suyu şebeke ve isale hattı ile içme suyu terfi merkezi yatırımları aldı.”

En fazla yatırım içme suyu ve atık suya

ASAT’ın yatırımları arasında en fazla payı içme suyu şebeke ve isale hattı ile içme suyu terfi merkezi yatırımları aldığını, ikinci en fazla yatırım ise atıksu arıtma, deniz deşarj hattı ve atıksu terfi merkezi yatırımları olduğunu ifade eden Muhittin Böcek, planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda ASAT’ın 2021-2023 yılları arasında da 19 ilçede alt yapı yatırımlarına ara vermeden devam edeceğini belirtti. Böcek, “İçme suyu şebeke, isale ve terfi merkezi yatırımları, kanalizasyon şebeke ve kolektör hatları ile yağmur suyu yatırımları, atık su arıtma, atık su terfi ve derin deniz deşarjları yatırımları, depo ve kaptaj yenileme, yeni depo yapımı, mamul mal ve ekipman temin yatırımları, asfalt yatırımları, lojistik merkezleri yapımı yatırımları sürecek. GES, HES, biyoenerji yatırımları, bilişim sistemleri ve sayaçlandırma yatırımları, master plan ve projelendirme yatırımları devam edecek.’’