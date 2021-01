Antalya Büyükşehir’den besicilere 12 milyon liralık destek

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, dar gelirli vatandaşların ucuz et ihtiyacını karşılamak amacıyla çeşitli ilçelerde ‘Halk Et’ mağazaları açtıklarını söyledi. Kesimlik hayvan ihtiyacını Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı, Serik ve Manavgat ilçelerindeki yerel besicilerden karşıladıklarını belirten Böcek, 2020’de 400’den fazla besiciden aldıkları bin 966 adet büyükbaş, 3 bin 122 adet küçükbaş alım ve kesimi için 12 milyon lira ödediklerini kaydetti.

Halka uygun fiyatlı ve sağlıklı et sunmak amacıyla hayata geçirilen, üreticiden halka bir köprü vazifesi gören “Halk Et” projesinin her geçen büyüdüğünü kaydeden Böcek, “Halkımızı uygun fiyatlı etle buluştururken, Halk Et’te satışa sunduğumuz etleri yerel besicilerimizden temin ederek, onlara önemli bir destek de oluyoruz. İçerisinde veteriner ve gıda mühendisinin de bulunduğu 5 kişilik komisyon tarafından Antalyalı üreticilerden aldığımız hayvanları, uzman veterinerler kontrolünde kesip, işleyerek Antalyalı tüketiciye sunuyoruz. Bu proje ile hem vatandaşımızı hem besicimizi destekliyoruz.’’

Mobil Halk Et Satış Tırı ilçelere gidiyor

Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerinde Halk Et satış mağazalarının yanında daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla Mobil Halk Et Satış Tırı’nı hizmete sunduklarını anlatan Başkanı Böcek, “Türkiye’ye örnek olacak bir proje ile Mobil Halt Satış Tırı ilçelere giderek vatandaşın sağlıklı ve ucuz et ihtiyacını karşılıyor” dedi. Halk Et satış mağazalarında 400 tondan fazla et satışı yapıldığını ve buralardan 150 binden fazla vatandaşın yararlandığını ifade eden Böcek, besicilere verdikleri desteğin 2021 yılında daha da artacağını bildirdi.

Böcek, yerelden kalkınma projesinin bir ayağının da dar gelirli ailelerin çocuklarına süt ihtiyacını karşılayan ‘Halk Süt’ olduğunu belirtti.