Antalya, Cumhuriyetin 100’üncü yılını simge eserle taçlandıracak

ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Cumhuriyetin 100’ncü yılında Antalya’ya simge niteliğinde bir eser kazandıracak. Yeniden seçilen Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker ve yönetim kurulu üyeleriyle biraraya gelen ATSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, 7’den 70’e herkesin fikrine başvuracaklarını ifade etti. Çetin, “Bilim insanından sanatçıya, öğrenciden ev hanımına tüm hemşerilerimizi ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eseri’ projesi için birlikte düşünmeye davet ediyorum. Antalya’da Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı simge eseri ne olmalıdır? diye açık davette bulunduk” dedi.

Projenin amacını anlatan Çetin, şunları kaydetti: “Türk ulusunu Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığına kavuşturan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılında, Cumhuriyetimizin kurucularının aziz hatıralarını anmak, ulusumuzun bağımsızlık ve çağdaş uygarlık yolunda örnek başarısıyla gururlanmak, gelecek nesillerin bu gururu yaşamasını ve yaşatmasını sağlamak istiyoruz."

Halk oylaması yapılacak

Cumhuriyetin 100. Yılını simge bir eserle kutlama fikrinin ATSO 2021-2024 Stratejik Planı çalışmaları sırasında ortaya çıktığını belirten Çetin, oda üyeleri, meslek komiteleri ve dış paydaş anketlerinde de en fazla desteklenen proje önerileri arasında yer aldığını anımsattı. Çetin, “Cumhuriyetimizin ilke ve değerlerini en iyi şekilde temsil edecek; özgün, yenilikçi, sürdürülebilir, uygulanabilir, Antalya kenti doğal, kültürel ve tarihi yapısına uygun, geçmişten günümüze kentin tarihi, kültürel birikimi ve belleğinin izlerini taşıyan en iyi 10 fikir, Çalışma Komitesi tarafından belirlenecek. Proje seçimi için geniş katılımlı çalıştay düzenlenecek, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin fikir ve önerileri de dikkate alınacak. Çalıştayda seçilecek proje önerileri sosyal medya üzerinden halk oylamasına sunulacak” açıklamasını yaptı.

Seçilen fikirlere 5 bin lira ödül verilecek

ATSO tarafından oluşturulan, iş dünyası temsilcileri, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Kent Konseyi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odaları temsilcilerinin yer aldığı Çalışma Komitesi'nin değerlendirmesi sonucu belirlenecek en iyi 10 proje fikri 29 Ekim 2021 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Seçilen proje fikirlerinin her birine 5 bin TL ödül verilecek.

EMD’nin gündeminde Antalya’daki üniversitelerde seminer var

Davut Çetin’in EMD yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, EMD Medya Okulu’nun, Antalya’daki üniversitelerin iletişim fakültelerinde de seminer düzenlemesi gündeme geldi. Çetin, Antalya ve bölgesine yönelik olarak ekonomik gelişmelerden söz etti. Bu çerçevede Manavgat orman yangınlarının yaralarının sarılması için yapılan çalışmalar ve verilen desteklerden memnuniyet duyduğunu belirten Çetin, halktan ve Denizli, Kayseri, Kocaeli, Eskişehir oda ve borsalarından, etkilenen 1450 aileye yardımların gelmeye devam ettiğini, Antalya TSO’nun da yardımlarını sürdürdüğünü bildirdi.