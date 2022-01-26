“Antalya diş tedavisinde ABD’de parlayan yıldız”

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Sağlık hizmetleri kalitesi, tedavi fiyatlarının uygunluğu nedeniyle Antalya’nın diş alanında ABD’de parlayan yıldız olduğu, kente New York’tan direkt uçak seferlerinin olması halinde tedavi olacak ABD’li hasta sayısının daha da artacağı belirtildi.

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından düzenlenen “ANTİAD Buluşturuyor” etkinliğine DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ ve Genel Koordinatör Vahap Munyar konuşmacı olarak katıldı. ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız’ın moderatörlüğündeki toplantıda Türkiye ekonomisi hakkında bilgi veren Hakan Güldağ, Türkiye’ye döviz girişinde durma yaşandığını, reel sektörün çok ciddi finansman erişimi sıkıntısı yaşadığını belirtti. Güldağ, “Bütün bunlara karşın OSB’lerde doğalgaz ve elektrik kesintileri de işin tuzu biberi oldu. Enflasyonun ocak ayında yıllık yüzde 50, aylık yüzde 7-8 olması bekleniyor. Bunun şubat ayında daha da yüksek olması öngörülüyor’’ dedi.

“Öngörüsüzlük, güvensizlik yaratıyor”

Geçen yıl sona eren doğalgaz sözleşmelerinin yüksek fiyat gerekçe gösterilerek yenilenmediğini vurgulayan Güldağ, şunları kaydetti: “Bu ekonomik sıkıntılar doğru adımlar atıldığında atlatılacak. Ancak öngörüsüzlükler ve belirsizlikler ile Türkiye’ye güvensizlik devam ediyor. Araba taşlı tarlaya sürüldü ama oradan da ne zaman çıkılacak… Çıkmak için de doğru adımlar atılması lazım. Kendi kaynaklarımız yeterli değil. Dışardan da kaynağa ihtiyaç var. Sıcak paraya ihtiyaç var. Ama bugünkü politikalarla bunu kaçırdılar.” Güldağ, son zamanlarda komşu ülkelerle yapılan görüşmelerle ılımlı havaya doğru gidildiğini, bunun da ülke ekonomisine olumlu yansıyabileceğini kaydetti.

"Antalya Türkiye’nin en büyük avantajı”

Döviz girişi konusunda Türkiye’nin en büyük kozunun Antalya olduğunu söyleyen Vahap Munyar, “Hem turizm hem de tarımsal ihracat açısından Antalya Türkiye’nin en büyük avantajı. Antalya’ya en fazla Ukraynalılar ve Ruslar geliyor. Şimdi iki ülke arasında sorunlar yaşanıyor. Umut ederim ki Antalya’da da kriz çıkmaz” dedi. Türkiye’nin bugün dünyaya krizden çıkmak için ekonomik model sunamadığını ifade eden Munyar, şunları kaydetti: “Türkiye’nin dünyaya ekonomik model dikte ettirecek gücü yok. Zaten ortada da herhangi bir model de yok. Sık sık model değiştiriliyor. Başta belirsizlik ve hukuk olmak üzere bir güvensizlik var. ‘Ekonomide yabancı sermayeyi artık istemiyoruz’ gibi bir görüntü var.”

Şirketlerin Eylül ayından bu yana yıllık bilançolarını yapamaz hale geldiğini vurgulayan Vahap Munyar, “Dev şirketler bile bilançolarını yapamaz hale geldi. Şubat ayına kadar haftalık ve günlük alınan kararlarla yollarına devam ediyor. Doğalgaz ve elektrik kesintileri de cabası… Sadece otomotivde kayıp 1 milyar dolar. Üretime darbe vuracak her adım atılıyor” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise döviz kurlarının ve kredi faizlerinin yok yüksek olduğunu, Türkiye’ye yurtdışında güvensizliğin devam ederek arttığına dikkat çekti. Çetin, ‘’Türkiye kendi içinde uzlaşmayı kaçırdı. Ülke yeniden güveni ve uzlaşmayı kazanırsa ekonomik sorunları daha iyi çözer’’ diye konuştu.

ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız, TÜRSAB’ın açıklamalarına göre 2022 yılı turizm sezonun çok iyi olacağını erken rezervasyonlarda şimdiden yüzde 50’ye ulaşıldığını belirterek, Antalya olarak turizm açısından oldukça umutlu olduklarını söyledi, sağlık turizminin de Avrupa’da söz sahibi olduğuna dikkat çekti.

Diş tedavisi için 2020’de ülkeye 300 milyon paund döviz girdi

ANTİAD Üyesi Burak Yılmaz ise, Antalya’nın sağlık turizminde ABD’den de gözde bir bölge olduğunu kaydetti. Antalya ile New York arasında direk uçuşların olması halinde ABD’den Antalya’ya diş yaptırmak için gelenlerin sayısının daha da artacağını bildirdi. Yılmaz, şöyle devam etti: “2019 yılında Antalya’da diş yaptıran yabancı sayısı tavan yaptı. 2020’de 300 milyon paund döviz girdisi oldu. 2022’de bu daha da artacak. Tesislerimin modern ve son derece teknolojik olması, tedavi ücretlerinin uygun olması ilgiyi artırıyor. İnsanlar ülkesinde 17 bin paunda tedavi olurken Antalya’da 5 bin paunda tedavi oluyor. Hem tatil yapıyor hem de tedavisini yaptırıyor. New York’tan Antalya’ya direkt uçuş olsa daha fazla ABD’li tedavi için gelecek. Diş ve sağlık tedavisinde Antalya ABD’de parlayan yıldız…’’

“Seraları don vurdu”

Toplantıda konuşan ANTİAD Üyesi Bayram Bakırbaş, üreticinin seraları ısıtmak için odun-kömür alamadığını ve seraları don olayından koruyamadığı için gıda tedarikinde sıkıntılar yaşanacağını bildirdi. Bakırbaş, “Sera üreticisi odun kömür alamadı. Seraları don vurdu. 2022’de sebze fiyatları yüksek olacak ve gıdaya erişim zorlaşacak. Şu anda Toptancı halinde kabak 14-15 lira arasında ama kabak yok” diye konuştu.