Antalya Havalimanı işletmecisi TAV-Fraport, kira bedelinin ilk taksidini ödedi

TAV Havalimanları ve Fraport’un oluşturduğu ortak girişim, düzenlediği ‘Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İşbirliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni’ ile havalimanın 2052’ye kadar işletme hakkı için belirlenen 7 milyar 250 milyon euroluk kira bedelinin yüzde 25’ini ödedi. Ortak girişim, 1 milyar 812,5 milyon euroluk ön ödeme için 1 milyar 225 milyon euro finansman sağladı.

Girişimin finansman paketinde Deutsche Bank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, TEB, Alpha Bank, Qnb Finansbank, Piraeus Bank ve Kommunalkredit Austria olmak üzere 9 banka yer aldı. Ortak girişim ödemenin kalan kısmını ise özkaynaklarıyla karşıladı.

Halen havalimanının işletmesini yürüten TAV ve Fraport ortaklığı, Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması ve var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027’den Aralık 2051’e kadar olan 25 yıllık dönemi kapsayan işletme hakkı için 1 Aralık 2021’de düzenlenen ihaleyi 7 milyar 250 milyon euro artı KDV ile kazandı.

Sözleşme kapsamında bu bedelin yüzde 25’inin Mart 2022 sonuna kadar ödenmesi öngörülüyordu. Kira bedelinin kalan kısmı yeni işletme döneminin başlayacağı 2027’den itibaren yıllık bazda ödenecek. TAV Havalimanları ve Fraport tarafından kurulan ortak girişim, bu işlemle birlikte Türkiye’de ödenmiş sermayesi en yüksek şirketler arasına girdi.

Kapasite 80 milyona çıkacak

TAV ve Fraport ortak girişimi, ilk etapta yaklaşık 600 milyon euro olmak üzere toplamda yaklaşık 765 milyon euro yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak. Yatırım kapsamında, ilk etapta dış hatlara terminal alanı 142 bin metrekareden 267 bin metrekareye, iç hatlar terminal alanı da 37 bin metrekareden 75 bin metrekareye çıkacak. Böylece yıllık yolcu kapasitesi 65 milyona yükselecek. 2040 yılında da 70 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminali açılacak ve kapasite 80 milyon yolcuya ulaşacak.

Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik apron alanı eklenerek park pozisyonu sayısı 106’dan 181’e, terminallerdeki köprü sayısı 20’den 38’e yükseltilecek. Yeni inşa edilecek kapalı otoparkın üzerinde sekiz helikopterlik bir heliport alanı yer alacak. Havalimanında yeni bir devlet konuk evi inşa edilecek. Yeni yapılacak genel havacılık ve kargo terminallerinin girişleri düzenlenerek havalimanının ana girişinden ayrılacak. Üç yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalar mevcut operasyonu etkilemeden gerçekleştirilecek.

1960’da hizmete giren Antalya Havalimanı toplam alanı 178 bin metrekareye ulaşan iç ve dış hatları terminalleri ve iki paralel pistiyle 2021’de 22 milyon yolcuya hizmet verdi.

Finansmanın yaklaşık üçte ikisi yurt dışından

Kira Peşinatı Ödeme Töreni’nde konuşan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Akdeniz’in en büyük turizm merkezi olan Antalya’da ortağımız Fraport’la birlikte dört yıldır uyumlu ve başarılı bir işletme gerçekleştiriyoruz. Türk havacılık sektörüne ve Antalya’nın geleceğine olan güçlü inancımızın göstergesi olarak havalimanını büyüterek 2052’ye kadar işletmek üzere açılan ihaleyi kazandık. Ortağımız Fraport’la birlikte 750 milyon euro sermaye yatırdık ve bu kaynakla havalimanını geliştirmek üzere çalışmalara başladık. Bugün de söz verdiğimiz gibi 1,8 milyar euroluk ön ödemeyi finansmanını tamamlayarak gerçekleştirdik. Finansmanın yaklaşık üçte ikisinin yurtdışından gelmesi, hiçbir yolcu ya da kredi üstlenim garantisi bulunmayan, dolayısıyla kamu riski içermeyen bu projeye, finansal modelimize ve Türkiye ekonomisinin geleceğine duyulan inancın göstergesidir.” dedi.

Törene, Sadi Şener’in yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Fraport AG CEO’su Dr. Stefan Schulte ve davetliler katıldı.