Antalya iş dünyasından yerel işletmeler için dayanışma çağrısı

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın önerisi ile Antalya Ticaret Borsası, Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB), Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANİSAD), Batı Karadeniz İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKSİFED) ile çeşitli iş dünyası örgütleri bir araya geldi. İş dünyası temsilcileri, ekonomik durumu zor olan esnafa destek olmak amacıyla, “Ticareti koru, Alışverişlerinde Yerel İşletmeleri Tercih Et, Antalya Kazansın” sloganıyla kampanya başlatıldı.

Antalya TSO Başkanı Davut Çetin, esnafın korunması amacıyla yıllardır alışverişlerin Antalyalı işletmelerden yapılmasını önerdiklerini anımsattı. Pandemi nedeniyle alışverişlerin yoğunluklu olarak internet ortamında yapıldığını ifade eden Davut Çetin, şunları kaydetti: “Pandemi sürecinde yerel esnaf ve ticaret erbabı çok zor durumda kaldı. Bu süreçte zorda kalan esnafımızı ve birbirimizi destekleyerek paranın kent içinde kalmasını sağlamamız lazım. Tüm Antalyalılara alışverişlerini yerel işletmelerden yapmaları çağırısında bulunuyoruz. Antalya’nın ticaretinde bu zor dönemi, güçlü bir dayanışma ile aşabiliriz. Antalya Ticaret Borsası, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve SİAD’larımızla hemşerilerimize bir çağrımız var: Alışverişlerimizi yerel işletmelerden yapalım, siparişlerimizi verirken yerel firmalarımızı tercih edelim.”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, Antalya ve ilçelerinde 102 bin işyeri ve 87 bin üyeleri bulunduğunu söyleyerek, yaşanan ekonomik sıkıntıları Antalyalılarla aşmak istediklerini ifade etti. ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür’ü ziyaret ederek sağlık çalışanlarına destek verdi.