Antalya Limanı'nda yüksek fiyat masaya yatırıldı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Limanının işletmesini Global Ports Holding’ten 8 yıllık işletme hakkını 140 milyon dolara alan Katarlı QTerminals WLL Grup CEO’u ve CCO’u Neville Robert Stansfield Bissett ve Nadeem Moin Mian ile Genel Müdür Özgür Sert, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti. ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Liman işletmecisi ile firmalar arasında geçmişte yüksek fiyat uygulamaları nedeniyle pek çok sorun yaşandığını ve bunun dış ticarete ve kent ekonomisine olumsuz yansıdığını bildirdi.



Son 4-5 yıldır yüksek fiyat nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Çetin, şunları kaydetti: ‘’Bazı sorumlarımızı çözdük bazılarını çözemedik. Çok uğraş verdik, uzlaşmak için çok çaba sarf ettik ama uzlaşamayınca bazı yasal yöntemleri devreye sokmak durumunda kaldık. Rekabet Kurulu’nda aşırı fiyat uygulamaları nedeniyle açılan dava halen devam ediyor.’’

Antalya limanının ihracat limanı olduğunu ifade eden Bissett şunları kaydetti: “Antalya bir ihracat limanı, buraya boş konteyner geliyor. Boş konteyner gelmesi maliyet demek. Bu maliyet ihracatçıdan alınıyor. Antalya gemilerin uğrak noktası olursa bu hem ihracatçıya hem ithalatçıya bir yarar sağlar. Biz yeni geldik. Sizin desteğiniz bizim için önemli. Tek başımıza hiçbir sorunu çözemeyiz. Tüm paydaşlarımızla birlikte daha güçlü olacağız. Limanımız iyileştikçe herkes kazanacak, daha çok ihracat – ithalat yapılacak. Önemli olan tarafl arın bir araya gelerek sorunları birlikte çözmesi, böylelikle her türlü konuda beraber ilerleyip daha güçlü olacağız.’’