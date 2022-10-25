Antalya, markasını Kaleiçi ile güçlendiriyor

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali Balkanlardan, Kuzey Afrika’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya 27 ülkenin 52 kentinden temsilci ağırladı. Antalya kent merkezi turizmini 12 aya yayma hedefiyle gerçekleştirilen festivalde Muratpaşa Belediyesi’yle İtalya’nın Gradara, Tunus’un La Goulette ve Moldova'ya bağlı özerk cumhuriyet olan Gagavuzya’nın başkenti Komrat şehirleri ‘kardeş şehir’ protokolü; Gürcistan’ın Telavi şehriyle de iyi niyet ve işbirliği protokolü imzalandı.

Kaleiçi evlerinin belgeseli çekildi

Antalya’nın tarihi kent merkezinin sokaklarında 13 Ekim’de başlayan festival kapsamında sanat çalışmaları, atölyeler ve söyleşiler yapıldı. Antalya Kaleiçi evlerinin tarihini anlatan Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras-Antalya Kaleiçi Evleri projesinin tanıtımı gerçekleşti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, proje için arşivlerin tarandığını, evlerin eski ve yeni sahiplerinin bulunduğunu, hikâyelerin derlendiğini ve yapılara ilişkin 11 belgeselin ortaya çıktığını anlattı. Her belgeselin İngilizce, Rusça ve Almancaya da tercüme edilerek ve karekod şeklinde evlerin, konakların kapılarına asıldığını belirten Uysal, böylece çok farklı kültürlerin, dillerin Kaleiçi’ni daha yakından hissedebileceğini ifade etti.

Üç belediyeyle kardeş şehir oldu

Festival kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, Muratpaşa Belediyesi ile İtalya’dan Gradara, Tunus’tan La Goulette ve Moldova'ya bağlı özerk cumhuriyet Gagavuzya’nın başkenti Komrat şehirleriyle ‘kardeş şehir’ protokolü imzalandı. Törende Başkan Uysal’la birlikte Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi, La Goulette Belediye Başkanı Amel Limam ve Komrat Belediye Başkanı Sergey Anastasov yer aldı. Ayrıca Ümit Uysal ve Gürcistan Telavi Belediye Başkanı Levan Andriashvili tarafından iyi niyet ve işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Uysal, kardeş şehir protokolü imzalanan şehirlerle yıllar içinde gelişen çok güçlü ilişkilerinin olduğunu kaydederek, “Kişisel olarak zaten kardeş gibi olduk” dedi. Uysal, bundan sonra da işbirliklerinin artarak devam edeceğine dikkat çekti.

“Dünya kentleriyle işbirliği yapmak istiyoruz”

Herkesin kazanacağı, değer yaratacağı ve birbirine katkı sağlayacağı ilişkilerin geleneksel hale geleceğini aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi: “Umuyorum ki gelecekte katılımcı kentlerimizin birçoğuyla aynı duyguyu yaşarız. Herhangi bir rezervimiz, herhangi bir limitimiz yok. Kentlerin iş birliği duygusunun gücüne dayanıyoruz. Biz kültür varlıklarını korumak isteyen, dünya barışına katkıda bulunmak isteyen bütün kentlerle kardeş olmaya hazırız. Bunu arzuluyoruz. Bu duyguyu taşıyan, bu arzuyu, bu isteği taşıyan, nüfusunun kaç olduğu önemli değil, coğrafyası, bölgesi önemli değil, dili, kültürü önemli değil, bütün dünya kentleriyle iş birliği yapmak istiyoruz.”

Kaleiçi Old Town Festivali’yle şehirler arasında kalıcı kültür köprüleri inşa ettiklerini belirten Başkan Uysal, bunun Kaleiçi ve Antalya şehir merkezi turizminin 12 aya yayılmasını sağladığını söyledi. Bunun için Kaleiçi merkezli çalışmaları 8 yıldır sürdürdüklerini aktaran Uysal, “Antalya, kitle turizminde tartışmasız dünyanın en önemli destinasyonlarının başında geliyor. 12 ay turizmin devam ettiği Kaleiçi, Antalya için bir kent vizyonudur” dedi.

Çevresel ve kültürel bütünlük taahhüdü deklarasyonu imzalandı

Öte yandan festival kapsamında bir de “Yaşayan Tarihi Kentlerde Sürdürülebilir Turizme Yönelik Çevreci Faaliyetler” başlığıyla düzenlenen Kaleiçi Old Town Forum-2022’de, çevre ve kültürel bütünlüğe yönelik şehirlerin taahhüdü niteliğindeki deklarasyon oy birliğiyle kabul edilerek tüm şehirler tarafından imza altına alındı. Festival programında antik kentin 33 ayrı noktasında 111 etkinlik planlamıştı fakat ikinci gün akşam saatlerinde Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciası nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi.