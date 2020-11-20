“Antalya mevzuat desteğiyle sağlık turizminde marka olabilir”

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Çeşitli ülkelerin fahri konsolosluğunu yapan Antalya Fahri Konsoloslar Platformu üyeleriyle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ tarafından yapılacak, Antalya sosyal yaşamı ve ekonomisine katkı verecek projeler hakkında bilgi verdi. Sağlık turizmi konusunda da bilgi veren Özkan, “Devletin de işin içine girdiği, mevzuatın oluşturulduğu şekilde yapılırsa sağlık turizminden çok daha fazla insan gelir elde edebilir. Antalya sağlık turizminde marka olabilecek potansiyele sahip. Antalya sağlık turizmi için çok uygun bir şehir. Mevzuatlarla sağlık turizminin önü açılırsa Antalya dünyada sağlık turizmi açısından marka şehir olur.”

Sağlık turizmi için gerekli mevzuat için Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve YÖK ile birlikte işbirliği yapılması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Özkan, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuştuk. Yakın zamanda Bakanlarımızla birlikte ortak bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile de üniversitemizi ziyaretinde sağlık turizmi konusundaki projelerimi paylaştım. Sayın Bakanımız da Antalya’da sağlık turizminin geliştirilmesini çok önemsiyor. Devlet ve sivil toplum kuruluşları el ele birlikte çalışırlarsa daha hızlı yol alınacağını düşünüyorum” diye konuştu.