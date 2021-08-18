Antalya OSB 700 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip

Esra KÖKSAL TARI

ANTALYA - Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği’nin (EKİPDER) düzenlediği “İşimiz Gücümüz Şehrimiz” toplantısına katıldı. Antalya OSB Teknik Koleji ve Manavgat orman yangını hakkında bilgi veren Bahar, yangının zararlarının boyutlarını gösteren bir döküm hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Yaraların sarılmasında güç birliğine ihtiyaç olduğunu belirten Bahar, ülke ve dünyada yaşanan iklim krizine de dikkat çekti. Yeşil dönüşümün önemini vurgulayan Bahar, daha sonra Antalya OSB teknik koleji hakkında bilgi verdi. Bahar, şunları kaydetti.

‘’Okulumuz 1300 öğrenci kapasiteli ve yılda 300 öğrenci alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okulu devir aldıktan sonra tamamen yeniledik. Bu yıl bin civarında çocuk okula kayıt yaptırmak istedi. Bunun 288’i mülakat sonrasında okula kayıt yaptırmaya hak kazandı. Bu sene kayıt için hem sanayicilerden hem de siyasetçilerden olmak üzere birçok insan çocuğunu bu okula kayıt yaptırmak için aradı. 27 adet laboratuvar alanı yarattık. Burası teknoloji geliştirme merkezi olacak. Kalifiye eleman algısı değişip, kıymetlenecek. Bu okuldan mezun olan çocuklarımız en az bir yabancı dil bilecek.’’

Antalya OSB’nin Türkiye’nin beşinci büyük OSB’si olduğunu anımsatan Ali Bahar, ‘’17 bin kişiye istihdam sağlıyoruz ve 17,5 milyar liralık bir ciroya sahibiz. Yaklaşık 700 milyon dolar ihracat hacmine sahibiz” dedi.

EKİPDER Başkanı Reşat Güney de derneğin faaliyete başladığı günden bu yana üyeleri arasındaki ticaret hacminin 11 milyon Türk lirasına ulaştığını söyledi. Toplantının ardından AOSB Başkanı Ali Bahar ve EKİPDER Başkanı Reşat Güney arasında işbirliği protokolü imzalandı.