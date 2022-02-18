Antalya OSB, AB ülkeleriyle ticaret köprüsü kuruyor

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, OSB’deki firmaların ihracat pazarlarını geliştirmek amacıyla çeşitli ülkelerden alım heyetleri getirerek ticaret köprüsü kuruyor. Antalya OSB Yönetimi, 2022 yılının ilk alım heyeti programı kapsamında Kosovalı iş insanları ile sektör temsilcilerini konuk etti.Kosova Ticaret Odası Genel Sekreteri ParimBajrami başkanlığındaki inşaat, yapı, gıda, tarım, gübre, makine ve plastik sektörlerinden oluşan 21 kişilik heyet 2 gün boyunca Antalya OSB’de yüz yüze 154 görüşme gerçekleştirerek fabrikalarda inceleme yaptı.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, son dönemde Kosova pazarına yönelik çalışmaları artırdıklarını, sektör ve iş dünyası temsilcilerine kadar birçok alanda temasları yoğunlaştırdıklarını belirtti. Bahar, şunları kaydetti: “Türkiye, Kosova ile yaptığı ticarette net ihracatçı konumunda. İhracat potansiyelimizin daha da artması için düzenlediğimiz alım heyeti programına bölgemizden 52 firma katıldı. Dış Ticaret Müdürlüğümüz, firmalarımızı Kosova’daki doğru firmalar ile eşleştirerek, temsilcilerini heyete dahil etti. Heyet, görüşmeler sonucunda 6 firma yöneticisi ile el sıkıştı, 16 firma ile anlaşma yapacak noktaya geldi.”

Sırada, Bosna-Hersekve Sırbistan var

21-22 Şubat tarihlerinde Bosna-Hersek ve Sırbistan’dan da 18 kişilik alım heyetinin Antalya’ya geleceğini ifade eden Ali Bahar, “Bu yıl birbiri ardına gerçekleştirdiğimiz alım heyeti programları ile bölge ihracatının artmasında önemli bir rol oynadık. Kosova programında da aynı başarıyı elde etmekten dolayı mutluyuz. Sanayicimize yeni ihracat pazarları yaratmak adına sürdürdüğümüz çalışmalar artarak devam edecek. Sırbistan ve Bosna Hersek’in önde gelen iş insanlarından oluşan bir alım heyetini daha Bölgemizde konuk edip, sanayicilerimiz ile görüştüreceğiz. Yeni ihracat anlaşmaları ile yeni pazarlar yaratacağız.”