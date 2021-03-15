Antalya OSB genişletilerek 2 bin ek istihdam yaratılacak

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından OSB 5. Genişleme sahası içinde kalan Çıplaklı köyü vatandaşlarının bir kısmı daha kendilerine ait arazilerin tapularını OSB yönetimine devretti. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2018 yılında kamulaştırma işlemleri tamamlanan 43 hektar alanın 24,5 hektarı vatandaşların rızası ile satın alınmıştı. Son olarak Çıplaklı köyünde 4 aile 12,6 dönüm arazinin tapularını Antalya OSB yönetimine devretti. Böylece Antalya OSB 5. Genişleme alanında köylülerin rızası ile satın alınan arazi miktarı 258,7 dönüme ulaştı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, köylülerin tapularını devir töreninde yaptığı konuşmada, geriye kalan 171,8 dönüm arazinin OSB sınırlarına dahil edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü, hak sahipleri ile anlaşmaya varma konusunda önemli adımlar atıldığını bildirdi. Bahar, şunları kaydetti: “Bu süreçte en önem verdiğimiz şey, rızadır, vatandaşlarımız ile helalleşebilmektir. Bu süreci komşularımızı mağdur etmeden, gönüllülük esası ile sonuçlandıracağız.”

15 yeni parsel planlanıyor



Yeni alanların devriyle sanayi parsellerinin istihdama önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Bahar, söz konusu alanda 15 yeni sanayi parseli planladıklarını, böylece yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti. Bahar, “Bu potansiyel öncelikle Döşemealtı ilçesine ve burada yaşayanlara yarar sağlayacak. Pandemi döneminde sanayi üretiminin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte, bir kez daha tanıklık ettik. Söz konusu arazilerde yükselecek yeni fabrikalar da aynı amaca hizmet edecektir” diye konuştu.