Antalya OSB’nin GES’ine QNB Finans Leasing'den destek

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, imzalanan protokol ile Çatılara Özgürlük Projesi’ne destek veren finansman kuruluşu sayısının ikiye yükseldiğini bildirdi. Bahar, şunları kaydetti. “Bir finansman kuruluşumuzun daha yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılması ve enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefimiz doğrultusunda, bizlerle aynı fikirde olması ve desteğini sunması hem bölge sanayicimiz hem de ülke sanayisi için çok önemli bir adımdır. İmzaladığımız protokol kapsamında, projeleri uygun bulunan Bölge sanayicilerimize çatı GES kurulumları için uygun şartlara sahip finansman desteği sağlanacaktır.”

QNB Finans Leasing Bölge Müdürü Nedim Duman da, QNB Finans Leasing olarak son yıllarda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için gerekli olan tüm ekipman ve inşaat yatırımlarını finanse edebildiklerini söyledi. Duman, şöyle devam etti; “Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin önemini göz önünde bulundurduğumuzda, 2021 yılında enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynakları gündem olmaya devam edecek. Bu kapsamda ülke çapında birçok güneş enerjisi santralleri (GES), çatı GES, rüzgar enerji santralleri (RES) , bio kütle / bio gaz (BES) projeleri finanse ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin bünyesindeki firmalara ‘Çatılara Özgürlük’ sloganıyla başlattığı Çatı GES projelerinin finansmanını yapmak adına gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin başta sanayicimiz, şehrimiz adına hayırlı olmasını ve diğer sanayi bölgelerine de örnek, öncü olmasını diliyoruz.?