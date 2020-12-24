Antalya OSB’nin prototip atölyesine kalkınma ajansı desteği

ANTALYA-DÜNYA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark’ta prototip atölyesi ile Antalya, Burdur, Isparta’daki sanayici ve girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik fiziilite çalışması yapılacak. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın ( BAKA) desteklediği projenin açılış toplantısı bölge sanayicileri, girişimciler ve girişimci adaylarının katılımı ile online gerçekleşti. Antalya OSB ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Proje kapsamında Antalya-Burdur-Isparta’daki sanayiciler ile girişimcilerin prototipleme ihtiyaçlarını belirlemek için anket yapılacak. Anket uygulamasının da katkısı ile önce fizibilitesini gerçekleştireceğiz. Anket sonuçlarına göre ihtiyaç olan makine ve ekipmanlar belirlenecek ve yatırım maliyeti çıkarılacaktır. Böyle bir atölyenin nasıl çalışması gerektiği ile ilgili de bir işletme modeli ortaya çıkarılacak” açıklamasını yaptı. Bahar, prototip atölyesinin, bölge ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümlerin üretilebildiği bir ortak alan olacağını sözlerine ekledi.

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de orta gelir tuzağını aşmanın yollarından birinin ülkedeki girişimci sayısını artırmak, Ar-Ge ve yenilikçiliğe yatırım yapmaktan geçtiğini söyledi. Güler, “Prototip Atölyesi ile oluşan kıvılcım belki ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin tamamına sirayet edecek, ülkemizin bambaşka ufuklara yelken açmasına katkı sunacak” ifadesini kullandı.