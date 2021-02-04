Antalya, salgında 37 yat ihraç etti 108 milyon dolar döviz getirdi

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Tüm dünya ekonomisini ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sürecinde yat sektörüne yoğun talep oldu. Kalabalık ortamlarda bulunmaktan çekinen ve koronavirüs salgınına karşı kendilerince önlem almak isteyen orta ve üst düzey gelire sahip olanlar, tatilde denize açılmak için yat siparişlerine yöneldi.

Antalya Serbest Bölge Kurucu, Yatırım ve İşletici AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, pandemi sürecinde tüm sektörlerde sorun yaşandığını belirterek, dünyada marka olan Antalya yat sektöründe de ilk başlarda büyük endişe duyduklarını söyledi. Ancak endişe etmekte kısa sürede yanıldıklarını ifade eden Gürses, pandemi sürecinde Antalya Serbest Bölgesi’nde yat firmalarının dünyanın dört bir yanından siparişler aldığını aktardı.

Salgın başladığında yat sektörünün olumsuz etkileneceği endişesi yaşadıklarını ifade eden Gürses, “Ancak düşündüğümüzün tam tersi oldu. COVID-19 sürecinde bölgemizde yat sektörü çok gelişti. Firmalarımız çok ciddi siparişler aldı. Özellikle orta segmentte 12-34 metrelik yat siparişleri arttı. Bu siparişlerin gittikçe artacağını düşünüyoruz.''

Rıhtımlara 14 milyon liralık yatırım yapılacak

Antalya Serbest Bölgesi’nde hem rıhtımda hem de diğer alanlarda yapılacak 14 milyon dolarlık yeni yatırımla bölgede 90 metreye kadar yat yapımı ve onarımının yapılabileceğine dikkat çeken Zeki Gürses şöyle devam etti.

''Lüks yat sektörü aynı zamanda turizme de önemli katkı koyacak. Orta ve üst düzey Avrupalı iş insanları sipariş verdikleri yatların durumunu görmek için Antalya'ya gelecek. Golf oynayacak ya da başka aktiviteler yapacak. Turizmde kalite daha da artacak.''

20 yılda 1,2 milyar dolarlık yat ihracatı

2000-2019 yılları arasında toplam Antalya serbest Bölgesi’nden toplamda 1,2 milyar dolar değerinde 442 yat üretilerek ihraç edildiğini belirten Gürses, 2020’ de ise 37 adet çeşitli boylarda yatın sahiplerine teslim edildiği bilgisini verdi. Geçen yıl yat ihracatından 108 milyon dolarlık döviz sağlandığını belirten Gürses, “Antalya Serbest Bölgesi’nin ticaret hacmi ise 2019’a göre yüzde 8 artarak 840 milyon dolara ulaştı” açıklamasını yaptı.

Alya Yatçılık Genel Müdürü Ömer Koray da pandemi sürecinin başlarında sektör olarak endişe duyduklarını belirterek, “Pandemi sektöre olumsuz yansır diye düşünüyorduk ama tersi oldu. Çok talep var. ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Kanada ve birçok ülkeden talep geliyor. Özellikle 30 metre ve üzeri yat talep ediyorlar. Kalabalıklardan uzaklaşmak isteyenler var. Potansiyel müşterilerle görüşüyoruz ama dünya genelinde bir belirsizlik var. Bu nedenle imza atamıyoruz. Şu an 7-8 büyük proje için görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

“İskele yatırımları, bölgeyi Avrupa’nın onarım merkezine dönüştürecek”

Antalya Serbest Bölge İş İnsanları Derneği (ASBİAD) Başkanı Emre Şandan, Pandemide yat üretiminde önemli sayıda talep geldiğini, ancak bunların tamamının projelendirilemediğini ifade Etti. Şandan, sektörün geleceğinin önümüzdeki süreçte daha da parlak olacağına inandığını dile getirdi. Sektörde projelerin en az 2-3 yıl sürdüğünü vurgulayan Şandan, şu andaki mevcut projelerin ise 2021-2022 döneminde sonlanmasının beklendiğini kaydetti. Emre Şandan, şöyle devam etti: “Dünya yat sektöründe ‘Antalya markası’ yarattık. ASBAŞ’ın altyapı ve iskele yatırımları mayıs-haziran aylarında tamamlanacak. Bu yatırımlar bitirildiğinde Antalya Serbest Bölgesi, Akdeniz ve Avrupa’nın bakım, onarım merkezi haline gelecek.”