Antalya seçici kredi bekliyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TUİK bölgesel GSYH istatistik rakamlarını değerlendirdi. Antalya ekonomisinin 2021 yılında baz etkisiyle büyüse de 2019 yılına göre ekonomik kayıpların devam ettiğini kaydeden Çetin, şöyle devam etti. “Bu kayıpların üzerine halen yaşadığımız enflasyon, girdi maliyetlerinde artış, tedarik sıkıntısı ve finansmana erişimin zorlaşması gibi sorunlar eklenmiştir. Hükümetin reel sektörün finansman sorunlarını azaltmaya ve istihdamı desteklemeye yönelik olarak açıklamasını beklediğimiz önlemler paketinde açıklanan veriler dikkate alınarak Antalya’ya seçici kredi, istihdam ve kira destekleri sağlanması gerekmektedir.”

TUİK bölgesel GSYH istatistiklerine göre, 2020 yılında gayri safi hasılanın Antalya’da cari olarak yüzde 14, reel olarak yüzde 24,3 daralma yarattığını ifade eden Çetin, Antalya ekonomisindeki daralmanın pandemi başında açıkladıkları en kötü senaryoya uygun olarak gerçekleştiğini bildirdi.

TÜİK’e göre hizmetler sektörünün yüzde 41,9, tarım yüzde 1,6, sanayi sektörünün yüzde 4, imalat sanayinin yüzde 7,1, inşaat yüzde 13,1 daraldığını anımsatan Davut Çetin, ‘’Türkiye genelinde tarımda yüzde 5,9, sanayide yüzde 3,1, inşaatta eksi yüzde 5,5 büyüme kaydedilirken ilimizde bu sektörlerdeki kayıplar yüksek oranlara ulaşmıştır’’ dedi.

Pandemi en fazla Antalya’ya hasar verdi

Pandeminin Türkiye’de en fazla hasar verdiği ilin Antalya olduğunu vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, şöyle devam etti. ‘’Antalya kişi başı gelirin nominal olarak düştüğü tek il olmuştur. Ekonomik daralmada Antalya’yı eksi yüzde 8,3 ile Muğla, eksi yüzde 4,7 ile Nevşehir izlemiş, Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyürken bazı illerde düşük oranlı eksi büyümeler kaydedilmiş, illerimizin çoğunda pozitif büyüme elde edilmiş, çift haneli büyümenin gerçekleştiği illerimiz olmuştur. Bölgemizin diğer illerinde Isparta ekonomisi yüzde 0,6, Burdur ise yüzde 4,5 pozitif büyüme kaydetmiştir. Pandemi desteklerinin özellikle küçük illerde ekonomiye destek verdiği, Antalya, Muğla gibi turizm merkezlerinde ise turizm kaynaklı kayıpları telafi etmeye yetmediği anlaşılmaktadır.’’

Pandemi krizinin ilk günlerinde bu senaryoları yetkililerle paylaşarak ekonomik desteklerin il ve sektör bazında seçici olması gerektiğini ısrarla dile getirdiklerini anımsatan Çetin, TUİK tarafından açıklanan verilerin bu konudaki haklılıklarını geç de olsa ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Kayıplar devam ediyor

Antalya ekonomisinin 2021 yılında baz etkisiyle büyüse de 2019 yılına göre ekonomik kayıpların devam ettiğini anlatan Çetin, şöyle devam etti. ‘’Bu kayıpların üzerine halen yaşadığımız enflasyon, girdi maliyetlerinde artış, tedarik sıkıntısı ve finansmana erişimin zorlaşması gibi sorunlar eklenmiştir. Hükümetin reel sektörün finansman sorunlarını azaltmaya ve istihdamı desteklemeye yönelik olarak açıklamasını beklediğimiz önlemler paketinde bugün açıklanan verilerin dikkate alınarak Antalya’ya seçici kredi, istihdam ve kira desteklerinin sağlanması gerekmektedir.”