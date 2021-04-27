Antalya tarımsal tedarik zinciri ve lojistik merkezi olabilir

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Bölgede yabancı ortaklı şirketlerin yüzde 10’u tarım sektöründe bulunan Antalya’nın tarımsal tedarik zinciri ve lojistik merkezi olması konusunda ciddi potansiyeli bulunduğu belirtildi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, TOBB ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülen Türkiye AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında “Tarım ve Gıda Forumu”na katıldı.

Çandır, EUROCHAMBRES TEBD Takım Lideri ve Proje Direktörü Oya Ersöz'ün moderatörlüğünde gerçekleşen “Tarımsal Gıda Ekosisteminin İhtiyaçları ve Fırsatları” başlıklı oturumda, Antalya’nın tarımsal potansiyeli, yatırım fırsatları ve borsa çalışmalarını anlattı. Antalya’nın tarımsal üretimde ciddi fırsat ve potansiyel barındırdığını ve tarımsal faaliyetler için uluslararası bir merkez olmaya hazır olduğunu belirten Çandır, “Yatırımcıları Antalya’ya bekliyoruz” dedi.



“Antalya 41 yılda 2 başarı hikayesi yazdı”



Tarım ve turizm kenti Antalya’nın 41 yılda iki büyük başarı hikayesi yazdığına dikkat çeken Çandır, şunları kaydetti: “Antalya 8 milyon ton üretim ve 2 milyar doları aşan değer ile bitkisel üretimde önemli bir kapasiteye sahip. Tarımsal değerin yüzde 30’unu ihraç eden Antalya’nın ihracat kapasitesi Türkiye ortalamasının 2 kat üzerinde. Türkiye örtüaltı kapasitesinin yüzde 40’ı Antalya’da bulunuyor. Örtüaltı üretiminin yaklaşık yarısı ihraç ediliyor. 2020 yılı itibariyle Antalya’dan yabancı ya da yabancı ortaklı 100’den fazla firma AB’ye ihracat yapıyor. Antalya’daki 4 bin 279 yabancı sermayeli şirketin yüzde 10’undan fazlası sektörde.” Candır Antalya’nın ayrıca, domates başta olmak üzere yaş sebze ile narenciye, avokado, çilek olmak üzere subtropikal çeşitlerde ciddi bir üretim kapasitesine sahip olduğunu, son dönemde zeytin ve muz üretimiyle de kapasitesiyle de öne çıktığını söyledi.