Antalya, turizmde bisiklet sporunu es geçmemeli

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Türkiye’nin de doğal güzergahlarıyla bu pazardan daha fazla pay alması gerektiğini belirten Argeus Travel Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ayhan Güney, “Türkiye’nin tüm bölgeleri spor turizmi için çok elverişli. Özellikle turizmin ölü sezon olarak nitelendirilen döneminde uluslararası spor etkinliklerini daha fazla gerçekleştirilmeliyiz” dedi. Spor turizminin politika haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Güney, şöyle devam etti. “Türkiye bisiklet sporunun yarattığı turizm pastasından kısa sürede 1-2 milyar Euro’luk pay alabilir. Yeter ki tanıtım yapılsın. Avrupa’da bisiklet sporunu yüksek gelir düzeyine sahip insanların yapıyor. Bisiklet sporcuları bir organizasyon için en az 2 bin 500 dolar harcama yapıyor. Potansiyel büyük.”