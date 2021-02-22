"Antalya turizmin yanında sanayide de üs oldu"

ANTALYA - Antalya OSB’de faaliyet gösteren Ankutsan Kâğıt, Yörükoğlu Süt Ürünleri ve Cantek Soğutma firmaları ile Ar- Ge ve inovasyon merkezlerini ziyaret eden Vali Yazıcı, Antalya, “Sanayi bölgemizdeki firmalar arasında Türkiye’nin ilk 500 firması arasında birçok firma var. Bu da şehrimizin sanayide de ne kadar başarılı olduğunun göstergesi” dedi. Antalya’da turizmi besleyen birçok alt sanayi kolunun bulunduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Antalya turizm kadar önemli bir sanayi üssü. OSB’mizdeki birçok firma, modern üretim tesisleri, nitelikli insan kaynakları ve üretim olanaklarıyla gerçekten fark yaratan ve sektörlerine yön veren firmalar. Son teknoloji ile donatılmış bu tür tesislerde üretilen ve ihraç edilen gıda ürünleriyle, coğrafi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması için bir fırsat yakalamış oluyoruz. Kendi imzamızı taşıyan ürünlerimiz tüm dünyada markalaşıncaya kadar çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Ankutsan Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi de 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Yörükoğlu Süt ve Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Bulut ise 1996 yılında OSB’ye taşındıklarını günlük 600 tonluk üretim kapasitesi ile Akdeniz’in en büyük süt ve süt ürünleri üreticisi olduklarını bildirdi. Cantek Grup Yönetim Kurulu Başkanı an Hakan Karaca da soğutma sistemleri üzerine üretim yaptıklarını söyledi.