Antalya turizmine ulaşım dopingi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üç yıl içinde tamamlanacak Antalya-Alanya Otoyolu'nun Gazipaşa’ya kadar uzatılacağını duyurdu. Uraloğlu, Afyon’dan Antalya’ya ulaşacak yüksek hızlı tren projesinin çalışmalarının ise tamamlandığını söyledi. Turizmciler, iki büyük projeyi ‘ekonomik sıçrama’ olarak tanımladı.
Hayati ARIGAN
Alanya’da düzenlenen Küresel Gazeteciler Konseyi 5. Medya Buluşması’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ve Alanya’nın ulaşım altyapısına yönelik kritik projelerin hızlanacağı mesajını verdi. Antalya-Alanya Otoyolu’nun üç yıl içinde tamamlanacağını açıklayan Uraloğlu, otoyolun Gazipaşa’ya kadar uzatılacağını duyurdu. Bakan, ayrıca İç Anadolu’dan Antalya’ya ulaşacak yüksek hızlı tren (YHT) projesinin de yatırım programına alınması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.
300 milyar dolarlık yatırım, 30 bin km’lik yol ağı
2002’den bu yana ulaştırma sektörüne yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yapıldığını aktaran Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 6.101 km’den 29.947 km’ye, otoyol ağının ise 1.714 km’den 3.796 km’ye yükseldiğini belirtti.
Demiryolu yatırımlarının bakanlık bütçesindeki payının da 2013’te yüzde 33’ten 2025’te yüzde 57’ye çıkarıldığını ifade eden Uraloğlu, Türkiye’nin bugün 2.250 km’lik yüksek hızlı tren hattına sahip olduğunu hatırlattı.
Türkiye 48 saatte hızlı trenle gezilebilecek
Uraloğlu, İstanbul’dan ve İç Anadolu’dan(Afyon) Antalya’ya bağlanacak hızlı tren hattında proje çalışmalarının tamamlandığını söyledi. “Önümüzdeki süreçte yatırım programına alıp Akdeniz’i YHT ile tanıştırmayı hedefliyoruz” dedi.
Projelerin tamamlanmasıyla 2028’de Türkiye’nin 27 şehrine hızlı trenle doğrudan ulaşılabileceğini belirten Uraloğlu, 2053 vizyonunda demiryolu ağının 28.590 km’ye ulaşacağını ve “Türkiye’nin 48 saatte hızlı trenle gezilebilecek bir ülke haline geleceğini” söyledi.
25 merkez ve İğdere lojistik limanı
Uraloğlu, mevcut 12 lojistik merkezin 25’e çıkarılacağını, özellikle İğdere Lojistik Limanı’nın Karadeniz üzerinden Avrupa’ya yapılan taşımacılıkta kritik rol üstleneceğini ifade etti. Bu hamle, Türkiye’nin küresel bir lojistik süper güç olma iddiasını güçlendirecek.
Turizme hızlı erişim: Otoyol ve YHT bölgenin ekonomisini uçuracak
Turizmin başkenti olarak kabul edilen Antalya ve Alanya’nın ulaşım altyapısındaki bu iki büyük proje, sektör temsilcileri tarafından ‘ekonomik sıçrama’ olarak değerlendiriliyor.
TÜRSAB Alanya BTK Başkanı Kerim Sarıkaya, otoyolun Gazipaşa’ya uzatılmasının hem şehir içi hem de transit trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını belirterek, YHT’nin Antalya’ya ulaşmasının kritik olduğunu ve hattın Alanya’ya kadar uzatılmasını gerektiğini söyledi.
Seven Seas Hotels’in sahibi Ramazan Caner, otoyol ve hızlı tren projelerinin turizm gelirlerini artırmada stratejik rol oynayacağını belirterek, “Bu yatırımlar, turizmi 12 aya yaymamız için çok değerli” dedi. Caner ayrıca iptal edilen Gazipaşa–Ankara uçuşlarının AJet tarafından yeniden başlatılması gerektiğine dikkat çekti.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ise “Türkiye turizmden ciddi gelir elde ediyor, yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor” sözleriyle projelerin aciliyetini vurguladı.