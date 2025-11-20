Antalya turizmine ulaşım dopingi

Hayati ARIGAN

Alanya’da düzenlenen Küresel Gazeteciler Konseyi 5. Medya Bu­luşması’nda Ulaştırma ve Alt­yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğ­lu, Antalya ve Alanya’nın ula­şım altyapısına yönelik kritik projelerin hızlanacağı mesajını verdi. Antalya-Alanya Otoyo­lu’nun üç yıl içinde tamamlana­cağını açıklayan Uraloğlu, oto­yolun Gazipaşa’ya kadar uzatı­lacağını duyurdu. Bakan, ayrıca İç Anadolu’dan Antalya’ya ula­şacak yüksek hızlı tren (YHT) projesinin de yatırım progra­mına alınması için hazırlıkla­rın sürdüğünü söyledi.

300 milyar dolarlık yatırım, 30 bin km’lik yol ağı

2002’den bu yana ulaştırma sektörüne yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yapıldığını aktaran Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 6.101 km’den 29.947 km’ye, otoyol ağının ise 1.714 km’den 3.796 km’ye yük­seldiğini belirtti.

Demiryolu yatırımlarının bakanlık bütçesindeki payı­nın da 2013’te yüzde 33’ten 2025’te yüzde 57’ye çıkarıldı­ğını ifade eden Uraloğlu, Tür­kiye’nin bugün 2.250 km’lik yüksek hızlı tren hattına sahip olduğunu hatırlattı.

Türkiye 48 saatte hızlı trenle gezilebilecek

Uraloğlu, İstanbul’dan ve İç Anadolu’dan(Afyon) An­talya’ya bağlanacak hızlı tren hattında proje çalışmaları­nın tamamlandığını söyledi. “Önümüzdeki süreçte yatı­rım programına alıp Akdeniz’i YHT ile tanıştırmayı hedefli­yoruz” dedi.

Projelerin tamamlanma­sıyla 2028’de Türkiye’nin 27 şehrine hızlı trenle doğru­dan ulaşılabileceğini belir­ten Uraloğlu, 2053 vizyonun­da demiryolu ağının 28.590 km’ye ulaşacağını ve “Türki­ye’nin 48 saatte hızlı trenle ge­zilebilecek bir ülke haline ge­leceğini” söyledi.

25 merkez ve İğdere lojistik limanı

Uraloğlu, mevcut 12 lojistik merkezin 25’e çıkarılacağı­nı, özellikle İğdere Lojistik Limanı’nın Karadeniz üzerinden Avrupa’ya yapılan taşımacılıkta kritik rol üstleneceği­ni ifade etti. Bu hamle, Türkiye’nin küresel bir lojistik süper güç olma iddiasını güç­lendirecek.

Turizme hızlı erişim: Otoyol ve YHT bölgenin ekonomisini uçuracak

Turizmin başkenti olarak kabul edilen Antalya ve Alanya’nın ulaşım altyapısındaki bu iki büyük proje, sektör temsilcileri tarafından ‘ekonomik sıçrama’ olarak değerlendiriliyor.

TÜRSAB Alanya BTK Başkanı Kerim Sarıkaya, otoyolun Gazipaşa’ya uzatılmasının hem şehir içi hem de transit trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını belirterek, YHT’nin Antalya’ya ulaşmasının kritik olduğunu ve hattın Alanya’ya kadar uzatılmasını gerektiğini söyledi.

Seven Seas Hotels’in sahibi Ramazan Caner, otoyol ve hızlı tren projelerinin turizm gelirlerini artırmada stratejik rol oynayacağını belirterek, “Bu yatırımlar, turizmi 12 aya yaymamız için çok değerli” dedi. Caner ayrıca iptal edilen Gazipaşa–Ankara uçuşlarının AJet tarafından yeniden başlatılması gerektiğine dikkat çekti.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ise “Türkiye turizmden ciddi gelir elde ediyor, yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor” sözleriyle projelerin aciliyetini vurguladı.