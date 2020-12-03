Antalya, Türkiye’nin 'Silikon Vadisi' olmak istiyor

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Son dört yılda bilişim sektöründe kurulan şirket sayısı iki katına çıkan Antalya, Türkiye’nin ‘Silikon Vadisi’ olma yolunda ilerliyor. 2016’dan itibaren Endüstri 4.0, inovasyon ve dijitalleşme konularında farkındalık yaratma çalışmalarını sürdüren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) bu çalışmaları neticesinde odaya kayıtlı bilişim şirketleri sayısı her geçen gün arttı. Bilişim sektörü 2017 yılından itibaren Antalya’da büyümeye başladı. Pandemi sürecinde bu daha da hızlandı. ATSO’ya 2017 yılına kadar kayıtlı bilişim şirketi sayısı 497’ye ulaşırken, son dört yılda ise 451 yeni şirket kuruldu.

Antalya’da halen 948 bilişim firmasının faaliyette olduğunu belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bu yıl pandemi sürecinde 141 yeni firma kuruldu. Pandemi, bilişim sektörüne adeta doping yaptı. TOBB tarafından düzenlenen en hızlı büyüyen şirket sıralamalarında bilişim firmalarımız öne çıkıyor. Antalya bu sektörde başarılı bir büyüme gösteriyor. İlerleyen yıllarda bilişim sektörünün Antalya için tarım ve turizm gibi bir lokomotif bir sektör olmasını diliyorum. Antalya, Türkiye’nin Silikon Vadisi olma yolunda ilerliyor” diye konuştu.

Üyelere, e-ticaret ve e-ihracat eğitimi verildi

Pandemi sürecinde ATSO olarak üyelerine özellikle dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracat konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini ve bunu sürdürdüklerini anlatan Davut Çetin, sözlerini şöyle tamamladı: “Şubat ayından bu yana dokuz e-ticaret ve e-ihracat eğitimi verdik. Bu eğitimlere yaklaşık 200 üye katıldı. Bunlardan 108’i e-ticaret ve e-ihracat yapmaya başladı. Öte yandan ATSO’da 2017’de İNOVATSO adında inovasyon merkezi kurmuştuk. ‘Bir fikrim var’ diyen, melek yatırımcı ile buluşmak isteyen ya da ürününü geliştirip ticarileştirmek isteyen herkese merkezin kapıları sonuna kadar açık."