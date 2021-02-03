Antalya, Türkiye’yi büyüten ilk 3 kent arasında

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - TÜİK tarafından açıklanan İl Bazında Gayrısafi Yurtiçi Hasıla verilerini değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın 2018’de yüzde 14, 2019’da da yüzde 4.3 büyüdüğünü belirtti. Çetin, Antalya’nın 2018’de ülke ekonomisine pozitif yönlü katkı veren İstanbul’dan sonra 2’nci, 2019’da ise İstanbul ve Ankara’dan sonra 3’üncü il olduğunu kaydetti.

Pandemi nedeniyle 2020 yılında en fazla gelir kaybeden il olmasına rağmen, Antalya’nın doğru desteklerle önümüzdeki süreçte de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Çetin şöyle devam etti: “TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisinde büyüme 2018’de yüzde 3, 2019’da yüzde 0.9 olurken, Antalya ekonomisi 2018’de yüzde 14, 2019’da yüzde 4.3 büyüdü. Kentimiz 2019’da 149 milyar TL katma değer düzeyine ulaştı. Hizmet sektörümüz, turizm sayesinde 2018’de yüzde 28,1, 2019’da yüzde 3,6 büyüyerek Antalya ekonomisinin büyümesine önemli katkı yaptı. 2019 yılında tarım yüzde 14,1, bilişim yüzde 15, mesleki hizmetler yüzde 5,1, kamu, eğitim ve sağlık hizmetleri yüzde 6,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1 büyürken inşaat sektörü büyümedi. Sanayi ise yüzde 1,4 küçüldü.”

“Kişi başı gelirde 5’inci sıradayız”

Ülke ekonomisine büyük katkı yapan Antalya’nın kişi başı gelirde 81 il arasında 5’inci sırada yer aldığına dikkat çeken Çetin, “Gayrisafi hasıla toplamında 6’ncı il olan Antalya, 2019 yılında 60 bin 632 TL (10 bin 677 dolar) kişi başı gelirle İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Tekirdağ’dan sonra 5’inci il oldu. İzmir ve Bursa’yı az farkla geçmiş durumda. Turizm büyüyünce ülke ekonomisine katkı da artıyor. Bu veriler turizmin büyümesi durumunda Antalya ekonomisinin güçlü bir ivmeyle büyüdüğünü ve Türkiye ekonomisindeki payını artırdığını gösteriyor. Turizm, Antalya ekonomisinin geleceğine güvenimizi doğruluyor” ifadesini kullandı.