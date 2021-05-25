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Antalya'da 16 kamu konutu satılıyor

Falez Emlak Müdürlüğü Antalya'da 16 adet muhtelif gayrimenkulleri satışa sunuyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılıyor.

Satış ihaleleri Falez Emlak Müdürü odasında yine ilanda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci  maddesine göre,  Açık Teklif  Usulü ile ihalesi yapılacak.

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