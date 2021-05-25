Antalya'da 16 kamu konutu satılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılıyor.

Satış ihaleleri Falez Emlak Müdürü odasında yine ilanda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacak.

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