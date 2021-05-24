Antalya’da 89 ülkeye güvenli turizm anlatıldı

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Almanya, Rusya ve İngiltere ile AB ülkelerinin pandemi nedeniyle kırmızı listeye aldığı Türkiye’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 89 ülke büyükelçisi ve uluslararası basın yayın kuruluş temsilcilerine “Güvenli Turizm” tanıtıldı. Tatil sırasında COVID-19’a yakalanan turist ve ailesi ücretsiz ağırlanacak, turiste “memnuniyet garantisi” verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında 89 ülke büyükelçisi, yabancı misyon şefleri ile uluslararası basın yayın kuruluş temsilcilerinin katıldığı “Turizm İçin Güvenlik” toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Ersoy yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2020’de pandemi sürecine rağmen “Güvenli Turizm Sertifika Programı” ile 16 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi. Türkiye genelinde 4 bin 915 konaklama tesisi, 1993 restoran ve kafe, 2 bin 730 araç, 12 kayak merkezi, 12 kongre merkezi, 205 deniz turizmi ve 9 tema parkı olmak üzere 9 bin 800’ün üzerinde tesisin Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamına alındığını bildiren Ersoy, Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın yer alan 136 kriteri 171’e çıkardıklarını belirtti. Otellerin büyük bölümünün Antalya ve Ege Bölgesi’nde yer aldığını söyleyen Ersoy, “Bu bölgelerimizde vaka sayıları ülke ortalamasının altında. Çalışanlarımızın tamamını da mayıs sonuna kadar aşılanmış olacağız. Bu sorunu da Temmuz’un ilk yarısına kadar çözmüş olacağız” dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da, “Güvenli Turizm Daha da Güvenli’’ mesajıyla Türkiye’nin kapılarını yabancı misafirlere açtığını söyledi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır ise Türkiye’nin pandemiden itibaren dünyadaki en geniş ve çok şeffaf olan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nı uyguladığını anımsattı. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’nın 100’den fazla ülkeden misafir ağırladığını belirtti.