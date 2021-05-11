Antalya'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri e-ticaret yapacak

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - İnovatif ve sosyal projeleriyle hem yurtiçinde hem de yurtdışında örnek gösterilen Muratpaşa Belediyesi, üreten ve girişimci kadın kooperatiflerine e-ticaret yaptıracak ve ürünlerini satmaları için de mağaza açacak. Kadınları üretime ve girişimciliğe yönlendiren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hediyelik eşyadan birbirinden lezzetli yiyeceklere kadar kadın kooperatiflerinin üyelerinin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturacak satış mağazası açacaklarını ve e-ticaret yapmalarını teşvik edeceklerini bildirdi.

Satış mağazasını Erdal İnönü Kent Parkı’nda hizmete açacaklarını belirten Başkan Uysal, şunları kaydetti: “Antalya’da üreten kadınlarımızın kurduğu kadın kooperatiflerine satış için mağaza açacağız ve e-ticaret yaptıracağız. Gerek Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) gerekse Üreten Eller Pazarı’nda kadın kooperatiflerinin ya da bireysel olarak üretim yapan kadınların tüketiciyle doğrudan buluşmasını sağlayacak çeşitli modeller geliştirdik.”

Satış yeri kent parkında açılacak

Kadın Kooperatifleri satış yerinin farklı bir model olacağını ifade eden Başkan Uysal, “Öncelikli olarak herkes için kullanabilir ve ulaşabilir olan, Antalya merkezde yer alan kent parkında bu satış yerini açacağız. Her kooperatifimize raf tahsis ettiğimiz, konsinye satış modeliyle çalışacak bir sistem kuruyoruz. Bunu internet sitesiyle de destekleyeceğiz” dedi. Kadın kooperatifleri için kuracakları bir internet sitesi üzerinden kooperatiflerin satış yapması için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Uysal, “Satış yapılacak yer aynı zamanda kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi, kadın istihdamının artırılması, kadın girişiminin özendirilmesi ve teşvik edilmesi gibi bir misyona da sahip olacak” diye konuştu.