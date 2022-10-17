Antalya’da turist hareketliliği yüzde 6 arttı

Küresel salgın sonrası turizmde en yoğun dönemini yaşayan Antalya’da hareketlilik devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-16 Ekim tarihlerinde kente hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 12 milyon 42 bin 468 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde kente hava yoluyla 7 milyon 975 bin 643 turist gelmişti.

Akdeniz çanağının önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da turizm sezonu uzadı. Geçen yılın ekim ayına göre de turist hareketliliğinde yüzde 6'lık artış gerçekleşti. Geçen yıl ekimde 959 bin 359 kişinin ziyaret ettiği kente, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 15 bin 375 kişi geldi.