Antalya’da vergi yapılandırması için 400 bin başvuru

ANTALYA - Ziyarette, kent ekonomisi ve devlete olan vergi ve diğer borçların yapılandırılmasıyla ilgili konular ele alındı. Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Antalya’nın ülke ekonomi için önemli bir il olduğunu belirterek bazı kamu alacaklarının yapılandırılması hakkındaki 7256 sayılı Kanun kapsamında başvuruların 1 Şubat’ta sona erdiğini söyledi. İlk taksitin en geç 1 Mart’ta ödenmesi gerektiğine dikkat çeken Karayılan, yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerektiğini kaydetti.



Nüfus ve ekonomi bakımından Türkiye’nin 5'inci ili olan Antalya’nın yapılandırmada da önemli bir il olduğunu ifade eden Karayılan, Antalya’da yapılandırma için 400 bine yakın dilekçe alındığını bildirdi. Karayılan, şunları kaydetti: “Antalya’dan kamu borçlarının yapılandırmasıyla ilgili önemli sayıda başvuru oldu. Yüksek limitli borçlularda yüzde 80’in üzerinde bir başvuru aldık. Orta ve üst limit borçlulardan yoğun başvuru alınması bizim için çok önemliydi. Pandemi döneminde yapılan yapılandırma başvurularının yüzde 80’ini online aldık.”



Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da mükellefin devlete olan borçlarını zamanında ödemesinden yana olduklarını, zamanında ödeme yapanların da farklı uygulamalarla karşılanması gerektiğini söyledi. Yapılandırmadan yararlanan kişi ve kurumların hak kaybı yaşamaması için borç taksitlerini zamanında ödemesi çağrısında bulunan Çandır, Antalya ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini, bu dönemin de el birliği ile atlatılması gerektiğini kaydetti.