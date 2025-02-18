Antalya'dan halk otobüsü trafiğine alternatif çözüm
Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehirde halk otobüslerinden kaynaklanan trafik sıkışıklığına çözüm bulmak ve toplu taşımanın daha sağlıklı yapılabilmesi adına yeni bir uygulama başlattı. Artık halk otobüsleri kendileri için ayrılan özel şeridi kullanacak.
Antalya'da hatalı parklar nedeniyle kullanılamayan yollar ve halk otobüslerinin şerit değiştirmek zorunda kalmasına bağlı olarak trafikte yaşanan aksamaların önlenmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yeni uygulamada halk otobüsleri artık kendilerine ayrılan ana arterlerdeki sağ şeritten kesintisiz ilerleyebiliyor.
İlk etap: Mevlana ile Güllük Kavşağı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, sağ şerit uygulamasının ilk etabının başarıyla hayata geçtiğini belirtti ve ekledi: "Trafikteki diğer araçlar da sağ şeridi kullanabilir ama kesinlikle park etme ve duraklama yapamayacaklar. Alt geçitlerde trafik tıkalı olsa bile otobüsler üst geçitleri kullanarak yollarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.