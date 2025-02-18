Antalya'dan halk otobüsü trafiğine alternatif çözüm

Antalya'da hatalı parklar nedeniyle kullanılamayan yollar ve halk otobüslerinin şerit değiştirmek zorunda kalmasına bağlı olarak trafikte yaşanan aksamaların önlenmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yeni uygulamada halk otobüsleri artık kendilerine ayrılan ana arterlerdeki sağ şeritten kesintisiz ilerleyebiliyor.

İlk etap: Mevlana ile Güllük Kavşağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, sağ şerit uygulamasının ilk etabının başarıyla hayata geçtiğini belirtti ve ekledi: "Trafikteki diğer araçlar da sağ şeridi kullanabilir ama kesinlikle park etme ve duraklama yapamayacaklar. Alt geçitlerde trafik tıkalı olsa bile otobüsler üst geçitleri kullanarak yollarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.